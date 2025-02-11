Лунев: в Турции мне предлагали подписать контракт без зарплаты

«Мной интересовалась половина команд Турции, но до конкретики ни с кем не дошло. Самый статусный клуб, наверное, “Фатих Карагюмрюк”. Там тогда играл Мага Оздоев, поэтому я в целом был не против перехода. Но сначала там начались пертурбации в тренерском штабе и ушел Пирло. А потом выяснилось, что в клубе переживают насчет моей травмированной спины. Они предложили: “Давай подпишем контракт без зарплаты. Будем платить тебе только за игры”.



Меня такой расклад не устроил, и я отказался. Был еще вариант с кипрским “Аполлоном”. Сказали, что ждут меня на сборах, и пообещали скинуть билеты. Но в итоге пропали — ни ответа, ни привета. И вот в тот момент появился “Карабах”. Меня еще хотели в “Ростове”, но когда Виталич (Виталий Кафанов — прим. ред.) узнал про вариант с Азербайджаном, посоветовал ехать туда», — сказал Лунев.