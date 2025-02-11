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Давид Волк: Во «Вкусно и точка» плохо, «МакДоналдс» был лучше

Вратарь махачкалинского «Динамо» сравнил две сети фастфуда.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Агентство «Москва»

«Бывал, конечно, во “Вкусно и точка”. Но там плохо. “МакДоналдс” был лучше. Не знаю, что изменилось, но я прямо убежден, что раньше было вкуснее. Что любил больше всего? Классический “Биг Мак”. Раньше не было всяких модных бургеров, сейчас даже не знаю, что там в меню. Совсем завязал со “Вкусно и точка” — правильное питание же…» — приводит слова Волка «РБ Спорт».

23-летний Давид Волк играет за махачкалинское «Динамо» с 2023 года. За 21 матч во всех турнирах в нынешнем сезоне 23-летний Волк пропустил 19 мячей, при этом 8 раз голкипер сыграл «на ноль». В ноябре 2024 года он был впервые вызван в сборную России, но дебют голкипера в национальной команде пока не состоялся.

Махачкалинская команда выступает в РПЛ с сезона-2024/25 и занимает 11-е место в турнирной таблице с 16 очками после 18 туров первенства. 28 феврвля в первом туре после зимней паузы «Динамо» дома сыграет с московским «Локомотивом».

Динамо Мх
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