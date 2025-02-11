«Давайте еще с ДПСниками сыграем». Лунев — о матче с Медиалигой

«Я не понимаю, как можно в нормальном мире представить, чтобы сборная медиафутбола играла с национальной командой своей страны. Если люди реально допускают, что такой матч может быть, значит, с этим миром что-то не так. Ты можешь представить, чтобы условная сборная Германии играла со сборной немецкой медиалиги? А у нас об этом почему-то говорят на серьезных щах.
Медиафутбол — не профессиональный спорт. Почему никто не спрашивает о товарняке с нашей молодежкой? Или со сборной легионеров РПЛ? Такие вопросы я бы еще понял. Но сборная Медиалиги… Давайте еще сыграем со сборной медработников или ДПСников. Я понимаю, что к Медиалиге есть интерес, у них большая аудитория. Но пусть играют с себе подобными. Найдите медийные команды за границей и развлекайтесь», — сказал Лунев.
В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях. С тех пор сборная России вынуждена проводить исключительно товарищеские матчи.
В 2024 году сборная России провела пять товарищеских матчей, в которых одержала пять побед с общим счетом 26:0. Команда Валерия Карпина обыграла Сербию (4:0), Беларусь (4:0), Вьетнам (3:0) и Бруней (11:0) с Сирией (4:0).
11 октября сборная России должна была сыграть товарищескую игру со сборной Пакистана, однако за несколько дней до встречи стало известно, что пакистанская сторона не сможет привезти в Москву официальную сборную. В качестве альтернативы обсуждался матч национальной команды против сборной Медиалиги, однако в конечном итоге было принято решение ограничиться мастер‑классом для детей из Белгородской и Курской областей.
Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что игра против сборной Медиалиги не является целью национальной команды на 2025 год. При этом президент Медиалиги Николай Осипов выразил надежду, что матч со сборной России состоится, и рассказал о планах собрать на этой игре в «Лужниках» не менее 50 тыс. человек.