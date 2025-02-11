«Давайте еще с ДПСниками сыграем». Лунев — о матче с Медиалигой

«Я не понимаю, как можно в нормальном мире представить, чтобы сборная медиафутбола играла с национальной командой своей страны. Если люди реально допускают, что такой матч может быть, значит, с этим миром что-то не так. Ты можешь представить, чтобы условная сборная Германии играла со сборной немецкой медиалиги? А у нас об этом почему-то говорят на серьезных щах.



Медиафутбол — не профессиональный спорт. Почему никто не спрашивает о товарняке с нашей молодежкой? Или со сборной легионеров РПЛ? Такие вопросы я бы еще понял. Но сборная Медиалиги… Давайте еще сыграем со сборной медработников или ДПСников. Я понимаю, что к Медиалиге есть интерес, у них большая аудитория. Но пусть играют с себе подобными. Найдите медийные команды за границей и развлекайтесь», — сказал Лунев.