Стала известна зарплата Пабло Солари в «Спартаке»

Как сообщает в социальных сетях известный инсайдер Иван Карпов, аргентинский полузащитник Пабло Солари будет зарабатывать в «Спартаке» от 2 миллионов евро в год. Соглашение с футболистом рассчитано на 4,5 года.
В сезоне 2024 года Пабло сыграл за «Ривер Плейт» 22 матча во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 23-летнего футболиста составляет 7 миллионов евро.
В настоящий момент в «Спартаке» выступает другой аргентинец, перешедший из клуба «Ривер Плейт», — Эсекьель Барко. Ранее за «Спартак» выступали аргентинцы Клементе Родригес (93 матча), Эсекьель Понса (73), Фернандо Кавенаги (63), Николас Пареха (60), Хуан Мануэль Инсаурральде (49), Кристиан Майдана (46), Тино Коста (35) и Маркос Рохо (17).
После 18 матчей «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующих «Зенита» и «Краснодара» на два очка. В следующем туре, который пройдет после зимней паузы, «Спартак» дома сыграет с «Оренбургом». Встреча состоится 2 марта.