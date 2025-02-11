Дзюба назвал условие, при котором останется в «Акроне»

«Пока мы эту тему с руководством не обсуждали, надо посмотреть, как будет складываться весенняя часть чемпионата. Сейчас все мои мысли связаны с тем, чтобы “Акрон” как можно выше финишировал в турнирной таблице. Если еще и какие‑то рекорды получится побить этой весной, то будет вообще замечательно. Но уже сейчас могу сказать с уверенностью: принципиальным моментом в истории с подписанием нового контракта будет вопрос, останется ли в команде Заур Эдуардович Тедеев», — сказал Дзюба.