Дзюба назвал условие, при котором останется в «Акроне»

«Пока мы эту тему с руководством не обсуждали, надо посмотреть, как будет складываться весенняя часть чемпионата. Сейчас все мои мысли связаны с тем, чтобы “Акрон” как можно выше финишировал в турнирной таблице. Если еще и какие‑то рекорды получится побить этой весной, то будет вообще замечательно. Но уже сейчас могу сказать с уверенностью: принципиальным моментом в истории с подписанием нового контракта будет вопрос, останется ли в команде Заур Эдуардович Тедеев», — сказал Дзюба.
В сентябре 2024 года Дзюба на правах свободного агента подписал с «Акроном» контракт до конца текущего сезона. 36-летний нападающий провел за тольяттинцев 11 матчей, в которых забил три мяча и сделал три голевые передачи. Ему осталось забить два гола, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории российского футбола, опередив Александра Кержакова (233).
Тедеев возглавил «Акрон» в декабре 2023 года. Под руководством 43-летнего специалиста клуб впервые в своей истории вышел в РПЛ, обыграв по сумме двух стыковых матчей «Урал» (2:0, 0:1).
«Акрон» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ и находится в шести очках от зоны стыковых матчей. 1 марта команда Заура Тедеева на выезде сыграет с «Пари НН».