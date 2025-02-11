Официально: «Спартак» подписал контракт с Пабло Солари

Контракт с 23-летним аргентинцем подписан до лета 2029 года. По информации Transfermarkt, сумма трансфера составил 10 млн евро, еще два миллиона «Спартак» может заплатить «Ривер Плейту» в качестве бонусов. В России Солари будет зарабатывать не менее двух миллионов евро в год.
За «Спартак» Солари будет выступать под седьмым номером, который ранее принадлежал нападающему Александру Соболеву. Новичок уже присоединился к красно-белым на учебно-тренировочном сборе в ОАЭ.
Солари является воспитанником аргентинского «Тальереса». Летом 2022 года он перешел в «Ривер Плейт», за который провел 110 матчей, забив 30 мячей и сделав 17 голевых передач. В 2023 году Солари выиграл со столичным клубом чемпионат Аргентины. Также в его активе 15 матчей за молодежные сборные своей страны, в которых он забил три мяча.
Примечательно, что в «Спартаке» Солари воссоединится со своим бывшим партнером по «Ривер Плейту» Эсекьелем Барко.
Солари преимущественно выступает на позиции правого вингера, но также способен сыграть на противоположном фланге и на позиции центрального нападающего.