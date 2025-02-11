Официально: «Спартак» подписал контракт с Пабло Солари

Солари является воспитанником аргентинского «Тальереса». Летом 2022 года он перешел в «Ривер Плейт», за который провел 110 матчей, забив 30 мячей и сделав 17 голевых передач. В 2023 году Солари выиграл со столичным клубом чемпионат Аргентины. Также в его активе 15 матчей за молодежные сборные своей страны, в которых он забил три мяча.