Секу Койта назвал коня в честь ЦСКА

«Я занимаюсь разведением коней. Одна из лошадей ожидала жеребенка, я, как и обещал, назвал его в честь ЦСКА. Это была интересная история. Жеребёнок появился на свет именно в новогоднюю ночь — с 31 декабря на 1 января. Мы все были очень рады, получился такой двойной праздник. Родился конь, мы его так и называем ЦСКА», — приводит слова футболиста ТАСС.
«По приезде в Россию я понял, что здесь очень хорошие люди, мне все очень нравится. Также могу сказать как малиец, что мне очень нравится Россия, так как у наших стран есть много видов сотрудничества. Я считаю, что наши страны во многом похожи», — отметил Койта,
«Вне футбольного поля мои одноклубники помогают учить русский язык. Также мне помогает переводчик Влад. Мне объяснили, как нужно отвечать на приветствие в любое время дня. Кроме этого, важно понимать базовые вещи во время нахождения на поле, я знаю, как сказать, когда нужно идти направо или налево. Это очень важно для взаимопонимания с партнерами по команде. До конца сезона мне будет очень сложно выучить русский язык, не уверен, что смогу уже давать интервью на русском летом», — добавил Койта.
Секу Койта перешел в ЦСКА на правах свободного агента, Ранее он выступал за австрийские клубы «Ред Булл Зальцбург». «Лиферинг» и «Вольфсберг». В нынешнем сезоне форвард провел 20 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал одну результативную передачу.
По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги ЦСКА набрал 31 очко и занимает 6-е место в турнирной таблице. Армейцы отстают от лидирующего «Краснодара» на 8 баллов. 1 марта в первом туре после зимней паузы подопечные Марко Николича на выезде сыграют с «Зенитом».