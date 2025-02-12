Секу Койта назвал коня в честь ЦСКА

«Вне футбольного поля мои одноклубники помогают учить русский язык. Также мне помогает переводчик Влад. Мне объяснили, как нужно отвечать на приветствие в любое время дня. Кроме этого, важно понимать базовые вещи во время нахождения на поле, я знаю, как сказать, когда нужно идти направо или налево. Это очень важно для взаимопонимания с партнерами по команде. До конца сезона мне будет очень сложно выучить русский язык, не уверен, что смогу уже давать интервью на русском летом», — добавил Койта.