Глушаков оценил шансы Станковича привести «Спартак» к титулу

Деян Станкович возглавлял «Црвену Звезду» с 2019 по 2022 год, в «Ференцварош» он пришел в 2023 году, также он работал в итальянской «Сампдории». Команды под руководством Станковича трижды выигрывали чемпионат Сербии и один раз — чемпионат Венгрии. В качестве игрока серб выступал за «Црвену Звезду», с которой стал чемпионом Югославии и трехкратным обладателем кубка страны, итальянские «Лацио», в составе которого выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Италии, Кубок кубков и Суперкубок УЕФА, и «Интер», где по пять раз выиграл чемпионат и кубок страны, четырежды — Суперкубок Италии, а также стал победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира.