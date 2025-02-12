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Глушаков оценил шансы Станковича привести «Спартак» к титулу

Денис Глушаков высказался о чемпионских перспективах красно-белых под руководством Деяна Станковича.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Денис Глушаков — чемпион в составе «Спартака» в сезоне-2016/17. На данный момент это последнее чемпионство московского клуба. Последние шесть сезонов подряд чемпионом России становился «Зенит».

«Каждый тренер, который приходит в “Спартак”, хочет привести его к чемпионству. Поэтому тут только время покажет: тот или не тот. Последние матчи перед зимней паузой оставили приятные впечатления от игры “Спартака”. Посмотрим, как Станкович подготовит “Спартак” ко второй части сезона и как будет ее вести», — приводит слова Глушакова Legalbet.

Станкович возглавил «Спартак» перед началом нынешнего сезона. После 18-ти туров РПЛ красно-белые идут на 3-м месте, набрав 37 очков. На 2 балла московский клуб отстает от «Краснодара» и «Зенита». 2 марта в первом туре после зимней паузы «Спартак» дома сыграет с «Оренбургом».

Деян Станкович возглавлял «Црвену Звезду» с 2019 по 2022 год, в «Ференцварош» он пришел в 2023 году, также он работал в итальянской «Сампдории». Команды под руководством Станковича трижды выигрывали чемпионат Сербии и один раз — чемпионат Венгрии. В качестве игрока серб выступал за «Црвену Звезду», с которой стал чемпионом Югославии и трехкратным обладателем кубка страны, итальянские «Лацио», в составе которого выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Италии, Кубок кубков и Суперкубок УЕФА, и «Интер», где по пять раз выиграл чемпионат и кубок страны, четырежды — Суперкубок Италии, а также стал победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира.

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