Виллиан Жозе забил три гола в пяти матчах после ухода из «Спартака»

Напомним, Виллиан Жозе перешел в «Спартак» из испанского «Бетиса» в августе 2024 года. Сумма трансфера составила €2 млн. Форвард провел за красно-белых 13 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол. Ранее он выступал за бразильские «Гремио Баруэри», «Сантос» и «Сан-Паулу», уругвайский «Депортиво Мальдонадо», мадридский «Реал», «Сарагосу», «Лас-Пальмас», «Реал Сосьедад» и «Вулверхэмптон».



«Спартак» завершили первую часть сезона РПЛ на третьем месте, отстав от «Краснодара» и «Зенита» на два очка.