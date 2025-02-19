Виллиан Жозе забил три гола в пяти матчах после ухода из «Спартака»

Жозе отличился в выездном матче квалификации Кубка Либертадорес с боливийским «Стронгестом» (1:1). 33-летний форвард вышел на замену в перерыве и сравнял счет на 69-й минуте.
10 января «Спартак» расторг контракт с Жозе. Футболист бесплатно перешел в «Баию». Контракт бразильца с новым клубом рассчитан на три года.
Напомним, Виллиан Жозе перешел в «Спартак» из испанского «Бетиса» в августе 2024 года. Сумма трансфера составила €2 млн. Форвард провел за красно-белых 13 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол. Ранее он выступал за бразильские «Гремио Баруэри», «Сантос» и «Сан-Паулу», уругвайский «Депортиво Мальдонадо», мадридский «Реал», «Сарагосу», «Лас-Пальмас», «Реал Сосьедад» и «Вулверхэмптон».
«Спартак» завершили первую часть сезона РПЛ на третьем месте, отстав от «Краснодара» и «Зенита» на два очка.