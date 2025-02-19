Тикнизян рассказал, сколько денег нужно на жизнь в Москве

«Буду честен в этом вопросе и постараюсь дать честный ответ. Когда вижу, как некоторые люди отвечают про 30 или 50 тыс. рублей. В наше время с нашей инфляцией, к большому сожалению, этих денег недостаточно. Вот если говорить про базовую семью — муж, жена, маленький ребенок, — не затрагивая родственников, которым тоже финансово помогаешь, это 300−350 тыс. рублей в месяц будет уходить на нормальную жизнь. Что я подразумеваю под “нормальной жизнью”: поход в поликлиники, покупку продуктов, передвижение, развлечения», — сказал Тикнизян.