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Покинувший «Спартак» вратарь сегодня перейдет в новый клуб

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов анонсировал трансфер бывшего вратаря московского «Спартака» Александра Селихова. Об этом сообщает РИА Новости.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Саша прошел медосмотр. Сегодня объявим», — сказал Иванов.

22 января 2025 «Спартак» и Селихов расторгли контракт по соглашению сторон, после чего 30-летний вратарь стал свободным агентом.

Селихов перешел в «Спартак» зимой 2017 года из пермского «Амкара» за 3,5 млн евро. За восемь лет он провел за «красно-белых» 102 матча, в которых пропустил 117 мячей и 30 раз сыграл «на ноль». В составе «Спартака» он стал чемпионом России, а также выиграл Кубок и Суперкубок страны.

«Урал» занимает третье место в турнирной таблице Первой лиги, на восемь очков отставая от лидирующей «Балтики». 3 марта «шмели» на выезде сыграют с волгоградским «Ротором». Также клуб из Екатеринбурга продолжает борьбу за Кубок России и 12 марта в ⅛ финала Пути регионов сыграет с казанским «Рубином».

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