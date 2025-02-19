Покинувший «Спартак» вратарь сегодня перейдет в новый клуб

«Саша прошел медосмотр. Сегодня объявим», — сказал Иванов.
22 января 2025 «Спартак» и Селихов расторгли контракт по соглашению сторон, после чего 30-летний вратарь стал свободным агентом.
Селихов перешел в «Спартак» зимой 2017 года из пермского «Амкара» за 3,5 млн евро. За восемь лет он провел за «красно-белых» 102 матча, в которых пропустил 117 мячей и 30 раз сыграл «на ноль». В составе «Спартака» он стал чемпионом России, а также выиграл Кубок и Суперкубок страны.
«Урал» занимает третье место в турнирной таблице Первой лиги, на восемь очков отставая от лидирующей «Балтики». 3 марта «шмели» на выезде сыграют с волгоградским «Ротором». Также клуб из Екатеринбурга продолжает борьбу за Кубок России и 12 марта в ⅛ финала Пути регионов сыграет с казанским «Рубином».