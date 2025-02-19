Покинувший «Спартак» вратарь сегодня перейдет в новый клуб

Селихов перешел в «Спартак» зимой 2017 года из пермского «Амкара» за 3,5 млн евро. За восемь лет он провел за «красно-белых» 102 матча, в которых пропустил 117 мячей и 30 раз сыграл «на ноль». В составе «Спартака» он стал чемпионом России, а также выиграл Кубок и Суперкубок страны.