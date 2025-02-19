Дмитрий Черышев: некрасиво тратить, как «Спартак»

В зимнее трансферное окно «красно-белые» уже потратили почти 30 млн евро. За эти деньги «Спартак» приобрел нападающего АЕКа Ливая Гарсию, вингера «Ривер Плейта» Пабло Солари и вратаря ЦСКА Илью Помазуна.
«Они действительно сильные, хорошие футболисты. Но сумма реально большая. Я считаю, что это некрасиво сейчас по отношению к ситуации в стране, которая происходит. Я понимаю, что сейчас сложно развивать своих молодых футболистов, но у нас есть такая возможность. Мы не играем в еврокубках, и поэтому так вот просто — раз и покупать футболиста… Ну, займут они второе место или третье, потратив такие баснословные деньги. А дальше что?» — сказал Черышев.
«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующих «Краснодара» и «Зенита» на два очка. 2 марта команда Деяна Станковича дома сыграет с «Оренбургом».