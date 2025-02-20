Польская «Легия» объявила о переходе экс-форварда ЦСКА Шкурина

Белорусский нападающий Илья Шкурин перешел из выступающей в польской Экстраклассе «Стали» из Мелеца в столичную «Легию», сообщает пресс-служба варшавской команды на своей странице в социальных сетях. Соглашение с футболистом рассчитано на три года.
Как сообщает meczyki.pl, белорус в новом клубе будет зарабатывать по 27 тысяч евро в месяц. В предыдущем клубе его зарплата составляла 8 тысяч евро.
В 21 матчах сезона Шкурин забил 5 мячей и отдал 2 голевые передачи. «Легия» занимает 4-е место в турнирной таблице. Варшавский клуб является самым титулованным клубом страны. «Легия» чаще других (15 раз) побеждала в чемпионате Польши.
Илья Шкурин стал игроком ЦСКА в январе 2020 года. Всего за московскую команду в 19 матчах он забил три гола. В сентябре 2022 года белорус приостановил контракт с клубом в одностороннем порядке и ушел в израильский клуб «Маккаби» (Петах-Тиква). Его контракт с ЦСКА был рассчитан до лета 2024 года, после чего Илья покинул московскую команду на правах свободного агента.
Ранее Шкурин, помимо ЦСКА и «Стали», играл за киевское «Динамо», польский «Ракув», белорусские «Динамо» (Брест), «Энергетик-БГУ» и «Витебск».