Польская «Легия» объявила о переходе экс-форварда ЦСКА Шкурина

Илья Шкурин стал игроком ЦСКА в январе 2020 года. Всего за московскую команду в 19 матчах он забил три гола. В сентябре 2022 года белорус приостановил контракт с клубом в одностороннем порядке и ушел в израильский клуб «Маккаби» (Петах-Тиква). Его контракт с ЦСКА был рассчитан до лета 2024 года, после чего Илья покинул московскую команду на правах свободного агента.