Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Крылья Советов» продали своего лидера за 3 млн евро

Бразильский клуб «Васко да Гама» объявил о переходе аргентинского вингера «Крыльев Советов» Бенхамина Гарре.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Сергей Бобылев/ТАСС

Накануне 24-летний аргентинец прибыл в Рио-де-Жанейро для прохождения медицинского обследования и подписания контракта, который будет рассчитан до конца 2027 года. Сумма трансфера составит 3 млн евро, еще 500 тыс. евро могут быть выплачены в качестве бонусов.

Ранее сообщалось, что Гарре перейдет в «Васко да Гама» на правах аренды с опцией обязательного выкупа за 4 млн евро.

Гарре перешел в «Крылья Советов» зимой 2023 года из «Расинга» за 1,7 млн евро. За два года в составе самарского клуба футболист провел 61 матч, в которых забил 14 голов и отдал 6 голевых передач.

«Крылья Советов» занимают десятое место в турнирной таблице РПЛ и находятся в двух очках от зоны стыковых матчей. 1 марта самарцы на выезде сыграют с лидером чемпионата «Краснодаром».

Крылья Советов
Премьер-лига: таблица и календарь