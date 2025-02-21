«Крылья Советов» продали своего лидера за 3 млн евро

Накануне 24-летний аргентинец прибыл в Рио-де-Жанейро для прохождения медицинского обследования и подписания контракта, который будет рассчитан до конца 2027 года. Сумма трансфера составит 3 млн евро, еще 500 тыс. евро могут быть выплачены в качестве бонусов.
Ранее сообщалось, что Гарре перейдет в «Васко да Гама» на правах аренды с опцией обязательного выкупа за 4 млн евро.
Гарре перешел в «Крылья Советов» зимой 2023 года из «Расинга» за 1,7 млн евро. За два года в составе самарского клуба футболист провел 61 матч, в которых забил 14 голов и отдал 6 голевых передач.
«Крылья Советов» занимают десятое место в турнирной таблице РПЛ и находятся в двух очках от зоны стыковых матчей. 1 марта самарцы на выезде сыграют с лидером чемпионата «Краснодаром».