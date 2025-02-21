«Крылья Советов» продали своего лидера за 3 млн евро

Накануне 24-летний аргентинец прибыл в Рио-де-Жанейро для прохождения медицинского обследования и подписания контракта, который будет рассчитан до конца 2027 года. Сумма трансфера составит 3 млн евро, еще 500 тыс. евро могут быть выплачены в качестве бонусов.