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Радимов назвал тройку лучших зимних трансферов в РПЛ

Экс-полузащитник «Зенита» Владислав Радимов в эфире «Матч ТВ» выделил три лучших трансфера в РПЛ по итогам зимнего трансферного окна, которое закрылось минувшей ночью.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Под третьим номером — Глебов. “Динамо” нуждалось в опорном полузащитнике. Команда, надеюсь, будет бороться за золотые медали, им это усиление было необходимо.

На втором месте — в совокупности “Спартак” со своими 50 и более миллионами. Это тоже показывает, что клуб будет бороться за чемпионство. Главным приобретением считаю Солари. Классный футболист, он способен обыграть один в один. Вся Россия в него влюбится.

Под первым номером — Луис Энрике из “Зенита”, это игрок сборной Бразилии. Приходит в команду, которая является шестикратным чемпионом страны», — сказал Радимов.

В зимние трансферное окно клубы РПЛ приобрели 25 игроков на общую сумму около 81 млн евро. Крупнейшей покупкой стало приобретение «Зенитом» вингера «Ботафого» Луиса Энрике за 33 млн евро.

Сезон в РПЛ возобновится в пятницу, 28 февраля, матчем между махачкалинским «Динамо» и московским «Локомотивом».

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