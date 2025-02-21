Радимов назвал тройку лучших зимних трансферов в РПЛ

«Под третьим номером — Глебов. “Динамо” нуждалось в опорном полузащитнике. Команда, надеюсь, будет бороться за золотые медали, им это усиление было необходимо.
На втором месте — в совокупности “Спартак” со своими 50 и более миллионами. Это тоже показывает, что клуб будет бороться за чемпионство. Главным приобретением считаю Солари. Классный футболист, он способен обыграть один в один. Вся Россия в него влюбится.
Под первым номером — Луис Энрике из “Зенита”, это игрок сборной Бразилии. Приходит в команду, которая является шестикратным чемпионом страны», — сказал Радимов.
В зимние трансферное окно клубы РПЛ приобрели 25 игроков на общую сумму около 81 млн евро. Крупнейшей покупкой стало приобретение «Зенитом» вингера «Ботафого» Луиса Энрике за 33 млн евро.
Сезон в РПЛ возобновится в пятницу, 28 февраля, матчем между махачкалинским «Динамо» и московским «Локомотивом».