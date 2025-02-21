Радимов назвал тройку лучших зимних трансферов в РПЛ

«Под третьим номером — Глебов. “Динамо” нуждалось в опорном полузащитнике. Команда, надеюсь, будет бороться за золотые медали, им это усиление было необходимо.



На втором месте — в совокупности “Спартак” со своими 50 и более миллионами. Это тоже показывает, что клуб будет бороться за чемпионство. Главным приобретением считаю Солари. Классный футболист, он способен обыграть один в один. Вся Россия в него влюбится.



Под первым номером — Луис Энрике из “Зенита”, это игрок сборной Бразилии. Приходит в команду, которая является шестикратным чемпионом страны», — сказал Радимов.