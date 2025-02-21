Хет-трик Голенкова помог «Ростову» победить узбекское «Динамо»

«Ростов» одержал победу со счётом 3:1. Динамовцы открыли счет на третьей минуте, реализовав пенальти. В составе «Ростова» хет-трик оформил нападающий Егор Голенков. Он отличился на 25-й, 31-й и 70-й минутах.
Самаркандское «Динамо» завершило сезон-2024 чемпионата Узбекистана на восьмом месте в турнирной таблице. «Ростов» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 26 очков за 18 матчей. На первом месте располагается «Краснодар», у которого 39 очков. 2 марта «Ростов» дома сыграет с московским «Динамо».
В зимнее трансферное окно из «Ростова» в московское «Динамо» ушел лидер полузащиты южан Данил Глебов. Сумма компенсации составила 8 миллионов евро. «Ростов» не сделал приобретений в зимой, в команду после аренд вернулись защитники Никита Котин и Николай Поярков.
25-летний Егор Голенков играет за «Ростов» с 2022 года. В общей сложности на его счету 108 матчей за клуб, в которых он забил 25 мячей и сделал 13 результативных передач.