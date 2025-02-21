«Краснодар» победил «Динамо» в товарищеском матче

Команды встречались в рамках зимних учебно-тренировочных сборов. Игра проходила на стадионе «Джебель-Али» в Дубае.
В начале второго тайма счет открыл крайний нападающий «Краснодара» Виктор Са. На 50-й минуте защитник Джованни Гонсалес укрепил преимущество команды Мурада Мусаева. На 82-й минуте нападающий Ярослав Гладышев сократил отставание московской команды.
Ранее в феврале соперники встречались друг с другом в рамках Зимнего кубка РПЛ в Абу-Даби, тогда победу тоже одержал «Краснодар» — 1:0. Команды завершили матчевую программу зимних сборов.
В прошлом сезоне «Краснодар» занял второе место в РПЛ, уступив одно очко «Зениту». В нынешнем сезоне «быки» лидируют в турнирной таблице, опережая «Зенит» по дополнительным показателям. 1 марта «Краснодар» дома сыграет с «Крыльями Советов».
В текущем сезоне «Динамо» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ с 35 очками. В первом весеннем туре московское «Динамо» сыграет на выезде против «Ростова». Матч пройдет 2 марта.