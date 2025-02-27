ЦСКА может подписать игрока после закрытия трансферного окна

По информации источника, «Ривер Плейт», за который ранее выступал Вильягра, получит от ЦСКА компенсацию в $4 млн плюс еще $1 млн в качестве бонусов. Московский клуб станет обладателем 50% прав на полузащитника.
Переход Вильягры после закрытия трансферного окна в РПЛ возможен, так как в конце января футболист расторг контракт с «Ривер Плейт» и является свободным агентом.
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал слухи о возможном переходе Вильягры.
— Переход Вильягры возможен?
— Он действительно есть в расширенном списке. Больше пока сказать не могу.
— С точки зрения регламента этот переход возможен?
— Насколько мне известно, да. Но давайте наберемся терпения и посмотрим, как будут развиваться события, — приводит слова Бабаева Sport24.
ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко. В первом после зимней паузы матче чемпионата страны армейцы 1 марта на выезде сыграют с «Зенитом».