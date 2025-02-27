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ЦСКА может подписать игрока после закрытия трансферного окна

Аргентинский полузащитник Родриго Вильягра близок к переходу в ЦСКА, сообщает журналист Сесар Луис Мерло в одной из соцсетей.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Marcelo Endelli/Getty Images

По информации источника, «Ривер Плейт», за который ранее выступал Вильягра, получит от ЦСКА компенсацию в $4 млн плюс еще $1 млн в качестве бонусов. Московский клуб станет обладателем 50% прав на полузащитника.

Переход Вильягры после закрытия трансферного окна в РПЛ возможен, так как в конце января футболист расторг контракт с «Ривер Плейт» и является свободным агентом.

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал слухи о возможном переходе Вильягры.

— Переход Вильягры возможен?

— Он действительно есть в расширенном списке. Больше пока сказать не могу.

— С точки зрения регламента этот переход возможен?

— Насколько мне известно, да. Но давайте наберемся терпения и посмотрим, как будут развиваться события, — приводит слова Бабаева Sport24.

ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко. В первом после зимней паузы матче чемпионата страны армейцы 1 марта на выезде сыграют с «Зенитом».

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