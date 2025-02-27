Роша: Каждый мой шрам — очки для ЦСКА

— Твой тренер в «Портимоэнше» как-то сказал, что у Роши больше швов на голове, чем очков у команды в таблице.
— Было такое, да. Ха-ха! Вот и в ЦСКА я несколько швов и шрамов себе уже прибавил: пару раз раскроил веко, есть новые отметки на голове, вот тут на голеностопе — память о матче с «Краснодаром»… Но, как было верно замечено, каждый из этих шрамов — очки в таблице для ЦСКА. Я нисколько о них не сожалею.
— Твоя философия в том, чтобы уничтожить всех вокруг ради результата команды?
— Да, в этом суть. Как я уже говорил, все, что происходит на поле, там и остается. Команде нужен результат. Во время игры я могу жизнь свою отдать ради успеха клуба. И я долго боролся для того, чтобы оказаться там, где нахожусь. При этом я ни в коем случае не собираюсь останавливаться, добившись в своей карьере определенного успеха. Каждый день нужно прогрессировать и улучшать игровые качества.
— В какой момент у тебя включается тумблер «режима зверя»?
— Отвечу искренне: ключ зажигания поворачивается, когда я стою в туннеле перед выходом на поле. Когда мы выходим на предматчевую разминку, ощущение, что я просто тренируюсь. А вот перед самым выходом на поле все меняется. Ну и когда звучит финальный свисток, этот режим выключается, — приводит слова Роши «Спорт-Экспресс».
Виллиан Роша перешел в ЦСКА в сентябре 2022 года. В текущем сезоне защитник провел в составе армейцев 15 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя результативными передачами.