Роша: Каждый мой шрам — очки для ЦСКА

— Да, в этом суть. Как я уже говорил, все, что происходит на поле, там и остается. Команде нужен результат. Во время игры я могу жизнь свою отдать ради успеха клуба. И я долго боролся для того, чтобы оказаться там, где нахожусь. При этом я ни в коем случае не собираюсь останавливаться, добившись в своей карьере определенного успеха. Каждый день нужно прогрессировать и улучшать игровые качества.