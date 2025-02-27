Роша — о дерби со «Спартаком»: В следующей игре я не буду удален

В последних четырех матчах против «Спартака» Роша получил две прямые красные карточки. Следующий матч между ЦСКА и «Спартаком» запланирован на конец апреля.
В матче 14-го тура текущего чемпионата РПЛ между ЦСКА и «Спартаком» (0:2) Роша попытался ударить полузащитника «Спартака» Руслана Литвинова за то, что Литвинов толкнул его в лицо. Оба игрока были удалены с поля. По итогам эпизода Виллиан Роша был дисквалифицирован КДК РФС на три матча, Литвинов — на два.
— У тебя особые взаимоотношения со «Спартаком»: снова дерби и снова ты был удален. В чем причина?
— Это особые матчи, горячие. Кровь кипит, на поле рубка. Разумеется, я не рад тому, что два раза за два сезона был удален в дерби, но первую красную карточку, как вы помните, мне показали несправедливо. Вообще, мы разбирали и обсуждали эти моменты. Можете быть уверены, в следующей встрече со «Спартаком» я не буду удален, — приводит слова Роши «Спорт-Экспресс».
Виллиан Роша перешел в ЦСКА в сентябре 2022 года. В текущем сезоне защитник провел в составе армейцев 15 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя результативными передачами.
ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко. В первом после зимней паузы матче чемпионата страны армейцы 1 марта на выезде сыграют с «Зенитом».