Роша — о дерби со «Спартаком»: В следующей игре я не буду удален

— Это особые матчи, горячие. Кровь кипит, на поле рубка. Разумеется, я не рад тому, что два раза за два сезона был удален в дерби, но первую красную карточку, как вы помните, мне показали несправедливо. Вообще, мы разбирали и обсуждали эти моменты. Можете быть уверены, в следующей встрече со «Спартаком» я не буду удален, — приводит слова Роши «Спорт-Экспресс».