Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Евгений Гинер: в России только одно дерби — ЦСКА и «Спартак»

Президент московского ЦСКА Евгений Гинер в интервью Sport24 заявил, что в каждой стране может быть только одно противостояние со статусом дерби.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Меня удивляет, когда вы, журналисты и телевизионщики, говорите: “Дерби такой-то и такой-то команды”. Не хочу никого обидеть, но таких дерби не существует. Существует только одно дерби в России — ЦСКА и “Спартак”. Нельзя в Испании назвать дерби матч “Атлетико” “Реал” или “Атлетико” — “Атлетик”. Там дерби одно — “Барселона” и “Реал”. Все! Дерби может быть между командами, у которых самое большое количество болельщиков», — сказал Гинер.

Стоит отметить, что дерби в спорте называется спортивное соревнование между соперниками из одного города или региона.

Противостояние «Спартака» и ЦСКА получило название «Главное московское дерби». С 1922 года клуб провели 198 официальных матчей: 85 побед у «Спартака», 73 — у ЦСКА, еще 40 матчей закончились вничью.

ЦСКА
Спартак
Премьер-лига: таблица и календарь