Евгений Гинер: в России только одно дерби — ЦСКА и «Спартак»

«Меня удивляет, когда вы, журналисты и телевизионщики, говорите: “Дерби такой-то и такой-то команды”. Не хочу никого обидеть, но таких дерби не существует. Существует только одно дерби в России — ЦСКА и “Спартак”. Нельзя в Испании назвать дерби матч “Атлетико” “Реал” или “Атлетико” — “Атлетик”. Там дерби одно — “Барселона” и “Реал”. Все! Дерби может быть между командами, у которых самое большое количество болельщиков», — сказал Гинер.
Стоит отметить, что дерби в спорте называется спортивное соревнование между соперниками из одного города или региона.
Противостояние «Спартака» и ЦСКА получило название «Главное московское дерби». С 1922 года клуб провели 198 официальных матчей: 85 побед у «Спартака», 73 — у ЦСКА, еще 40 матчей закончились вничью.