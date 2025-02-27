Евгений Гинер: в России только одно дерби — ЦСКА и «Спартак»

«Меня удивляет, когда вы, журналисты и телевизионщики, говорите: “Дерби такой-то и такой-то команды”. Не хочу никого обидеть, но таких дерби не существует. Существует только одно дерби в России — ЦСКА и “Спартак”. Нельзя в Испании назвать дерби матч “Атлетико” “Реал” или “Атлетико” — “Атлетик”. Там дерби одно — “Барселона” и “Реал”. Все! Дерби может быть между командами, у которых самое большое количество болельщиков», — сказал Гинер.