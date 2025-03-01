Матч «Краснодар» — «Крылья Советов» 1 марта 2025 года: когда начало и где смотреть

Команда Мурада Мусаева мощно провела осень, победив в 11 турах подряд, в том числе взяв реванш у «Зенита», но притормозила перед паузой, трижды сыграв вничью и получив чувствительные 0:3 дома от «Спартака». За зиму «быки» должны были отдохнуть, но отметим, что в отличие от конкурентов клуб не подписал ни одного новичка. «Крыльям» выступать ровно мешали разнообразные нефутбольные вопросы и интриги, вплоть до политики властей региона, а также слухи о грядущей отставке главного тренера Игоря Осинькина, который при поддержке болельщиков и игроков пока сохранил свой пост. На финише трансферной кампании команду покинул один из лидеров Гарре, зато вернулся другой — Зиньковский на правах аренды.