Матч «Краснодар» — «Крылья Советов» 1 марта 2025 года: когда начало и где смотреть

Матч начнется в 19:30 мск на стадионе «Краснодар». Главный арбитр встречи — Рафаэль Шафеев (Волгоград). В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, следить за ходом игры вы сможете по ссылке.
Соперники решают противоположные задачи. «Краснодар» выходит из перерыва лидером чемпионата с 39 очками, а «Крылья» зимой расположились на 10-м месте с 18 очками, всего в двух баллах от зоны стыковых матчей. Именно вылета или нервных стыков с соперником из Первой лиги в Самаре хотели бы избежать, а в Краснодаре мечтают о первом в истории молодого клуба чемпионском титуле, к которому клуб уже был близок в предыдущем сезоне.
Команда Мурада Мусаева мощно провела осень, победив в 11 турах подряд, в том числе взяв реванш у «Зенита», но притормозила перед паузой, трижды сыграв вничью и получив чувствительные 0:3 дома от «Спартака». За зиму «быки» должны были отдохнуть, но отметим, что в отличие от конкурентов клуб не подписал ни одного новичка. «Крыльям» выступать ровно мешали разнообразные нефутбольные вопросы и интриги, вплоть до политики властей региона, а также слухи о грядущей отставке главного тренера Игоря Осинькина, который при поддержке болельщиков и игроков пока сохранил свой пост. На финише трансферной кампании команду покинул один из лидеров Гарре, зато вернулся другой — Зиньковский на правах аренды.
Матч между этими соперниками в первом круге состоялся 28 октября в Самаре. В конце первого тайма счет открыл бомбардир «быков» Джон Кордоба, а сразу после перерыва преимущество гостей удвоил Диего Коста. На 89-й минуте самарцы отквитали один мяч усилиями Томаса Гальдамеса, но «Краснодар» удержал победный счет 2:1. Результаты прошедших матчей и расписание чемпионата России по футболу вы можете найти здесь.
Явным фаворитом домашнего матча считается «Краснодар». Букмекеры принимают ставки на победу хозяев с коэффициентом 1.42, а вероятность победы гостей оценивают коэффициентом 7.20. От игры ждут хорошей результативности (тотал больше 2.5 за 1.65), а самый вероятный вариант исхода — победа «Краснодара» с разницей в два мяча.