Матч «Спартак» — «Оренбург» 2 марта 2025 года: когда начало и где смотреть

Зимний перерыв оказался некстати для команды Деяна Станковича, которая в декабре с отрывом была лучшей в чемпионате. «Спартак» победил в шести турах подряд с разницей 19:2, в том числе крупно обыграв таких серьезных соперников, как «Локомотив» и «Краснодар». Если за зиму красно-белые не потеряли игровые связи, все ждут от «Спартака» борьбы за чемпионский титул. Тем более, и без того грозную атаку усилили Ливай Гарсия и Пабло Солари. Уже по итогам матча с «Оренбургом» спартаковцы могут сравняться в таблице с «Краснодаром» и «Зенитом», накануне синхронно потерявшими очки.