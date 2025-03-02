Матч «Спартак» — «Оренбург» 2 марта 2025 года: когда начало и где смотреть

Матч начнется в 16:30 мск на стадионе «Лукойл Арена». Главный арбитр встречи — Павел Кукуян (Сочи). В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, следить за ходом игры вы сможете по ссылке.
Зимний перерыв оказался некстати для команды Деяна Станковича, которая в декабре с отрывом была лучшей в чемпионате. «Спартак» победил в шести турах подряд с разницей 19:2, в том числе крупно обыграв таких серьезных соперников, как «Локомотив» и «Краснодар». Если за зиму красно-белые не потеряли игровые связи, все ждут от «Спартака» борьбы за чемпионский титул. Тем более, и без того грозную атаку усилили Ливай Гарсия и Пабло Солари. Уже по итогам матча с «Оренбургом» спартаковцы могут сравняться в таблице с «Краснодаром» и «Зенитом», накануне синхронно потерявшими очки.
У «Оренбурга» ситуация тревожная. Это последняя команда чемпионата и главный кандидат на вылет. У подопечных Владимира Слишковича, кстати бывшего тренера «Спартака», наоборот шесть поражений подряд и всего одна победа за 18 туров, но как раз над красно-белыми. В рамках первого круга РПЛ эти клубы встретились в 1-м туре, и тот матч в Оренбурге неожиданно для многих завершился уверенной победой хозяев. В середине второго тайма Матиас Перес и Эмирджан Гюрлюк сделали разницу — 2:0. Все результаты прошедших матчей и расписание чемпионата России по футболу вы можете найти здесь.
Букмекеры считают, что «Спартак» не повторит ошибок, допущенных в 1-м туре, и выиграет седьмой матч в чемпионате подряд. Коэффициент на такой исход составляет всего 1.25, а вероятность второй победы «Оренбурга» над «Спартаком» за чемпионат оценивается в 11.0. Несмотря на еще зимнюю погоду и возможный снег в столице, от игры ждут не менее трех голов (коэффициент — 1.47).