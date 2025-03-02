Матч «Ростов» — «Динамо» 2 марта 2025 года: когда начало и где смотреть

Команды находятся рядом в таблице по местам, но не по очкам. Динамовцы на пятом месте с 38 очками, но близки к призовой тройке, где они были в прошлом сезоне. Ростовчане пока седьмые, но у них всего 26 очков, и выбраться из середины таблицы желто-синим будет проблематично. Тем более, после того как команду перед самым рестартом чемпионата внезапно покинул главный тренер Валерий Карпин, который сосредоточится на своих обязанностях в сборной России. Место Карпина в «Ростове» занял его бывший помощник Джонатан Альба.