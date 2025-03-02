Матч «Ростов» — «Динамо» 2 марта 2025 года: когда начало и где смотреть

Матч начнется в 19:30 мск на стадионе «Ростов Арена». Главный арбитр встречи — Кирилл Левников (Санкт-Петербург). В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, следить за ходом игры вы сможете по ссылке.
Команды находятся рядом в таблице по местам, но не по очкам. Динамовцы на пятом месте с 38 очками, но близки к призовой тройке, где они были в прошлом сезоне. Ростовчане пока седьмые, но у них всего 26 очков, и выбраться из середины таблицы желто-синим будет проблематично. Тем более, после того как команду перед самым рестартом чемпионата внезапно покинул главный тренер Валерий Карпин, который сосредоточится на своих обязанностях в сборной России. Место Карпина в «Ростове» занял его бывший помощник Джонатан Альба.
Другой интригой противостояния станет переход из «Ростова» в «Динамо» центрального полузащитника Данила Глебова. Без него, как и без Карпина, «Ростов» пока представить сложно. В первом круге соперники сыграли вничью в Москве 1 ноября: на гол Николая Комличенко в середине первого тайма немедленно ответил Александр Кутицкий, и счет 1:1 сохранился до финального свистка. Но это не последняя очная встреча: в рамках Зимнего кубка РПЛ «Ростов», еще с Карпиным и Глебовым, разгромил «Динамо» со счетом 4:0 благодаря дублю Голенкова и голам Мохеби с Роналдо.
Результаты прошедших матчей и расписание чемпионата России по футболу вы можете найти здесь.
Букмекеры не видят в игре явного фаворита. Коэффициенты на все три возможных исхода не так далеки друг от друга: П1 — 2.80, Х — 3.80, П2 — 2.33. Очень вероятно, что команды обменяются забитыми мячами. Коэффициент на «обе забьют — да» составляет 1.48.