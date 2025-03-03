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«Динамо» остаток сезона проведет без основного форварда Тюкавина

Константин Тюкавин пропустит около 6 месяцев из-за разрыва крестообразной связки колена.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Как сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на пресс‑службу клуба, нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин пропустит не менее полугода из‑за разрыва передней крестообразной связки правого колена.

Тюкавин получил травму в матче 19‑го тура Премьер-лиги с «Ростовом» (1:1) в воскресенье, 2 марта. На 17‑й минуте форвард упал на газон после борьбы с Максимом Осипенко. После помощи медицинского штаба Константин, прихрамывая покинул поле, однако позже вернулся в игру. Спустя пять минут футболист не смог продолжить встречу и был заменен.

22-летний Константин Тюкавин является воспитанником «Динамо». Форвард дебютировал за бело-голубых в Российской Премьер-лиге в ноябре 2020 года. В общей сложности Тюкавин провел за «Динамо» 151 матч, в которых забил 48 мячей и сделал 29 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимостью российского нападающего в 16 миллионов евро.

Московское «Динамо» с 36 очками находится на четвертом месте в турнирной таблице. Подопечные Марцела Лички нa 4 балла уступают трем лидерам чемпионата — «Краснодару», «Спартаку» и «Зениту». 8 марта в 20-м туре РПЛ «Динамо» сыграет с одноклубниками из Махачкалы.

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