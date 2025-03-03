«Динамо» остаток сезона проведет без основного форварда Тюкавина

Как сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на пресс‑службу клуба, нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин пропустит не менее полугода из‑за разрыва передней крестообразной связки правого колена.
Тюкавин получил травму в матче 19‑го тура Премьер-лиги с «Ростовом» (1:1) в воскресенье, 2 марта. На 17‑й минуте форвард упал на газон после борьбы с Максимом Осипенко. После помощи медицинского штаба Константин, прихрамывая покинул поле, однако позже вернулся в игру. Спустя пять минут футболист не смог продолжить встречу и был заменен.
22-летний Константин Тюкавин является воспитанником «Динамо». Форвард дебютировал за бело-голубых в Российской Премьер-лиге в ноябре 2020 года. В общей сложности Тюкавин провел за «Динамо» 151 матч, в которых забил 48 мячей и сделал 29 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимостью российского нападающего в 16 миллионов евро.
Московское «Динамо» с 36 очками находится на четвертом месте в турнирной таблице. Подопечные Марцела Лички нa 4 балла уступают трем лидерам чемпионата — «Краснодару», «Спартаку» и «Зениту». 8 марта в 20-м туре РПЛ «Динамо» сыграет с одноклубниками из Махачкалы.