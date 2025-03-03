«Динамо» остаток сезона проведет без основного форварда Тюкавина

Тюкавин получил травму в матче 19‑го тура Премьер-лиги с «Ростовом» (1:1) в воскресенье, 2 марта. На 17‑й минуте форвард упал на газон после борьбы с Максимом Осипенко. После помощи медицинского штаба Константин, прихрамывая покинул поле, однако позже вернулся в игру. Спустя пять минут футболист не смог продолжить встречу и был заменен.