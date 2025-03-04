Черчесов рассказал, где хочет продолжить тренерскую карьеру

27 января Федерация футбола Казахстана объявила об увольнении Черчесова с поста главного тренера сборной. Россиянин возглавил сборную Казахстана летом 2024 года. Всего под руководством Черчесова казахстанская сборная проиграла пять матчей в Лиге наций. Групповой этап для Казахстана был завершен с общей разницей мячей 0:15 — это худшая разница голов для сборной из Лиги В за всю историю турнира.