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Черчесов рассказал, где хочет продолжить тренерскую карьеру

Знаменитый футбольный тренер заявил, что у него есть желание работать в России.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Алихан Сариев

Тренер Станислав Черчесов в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24» заявил, что у него есть желание продолжить карьеру в России.

«Пока я здесь и еще раз повторяю: есть желание работать в своей стране. Тем более в той ситуации, которая происходит в мире. Поэтому подождем», — сказал Черчесов.

27 января Федерация футбола Казахстана объявила об увольнении Черчесова с поста главного тренера сборной. Россиянин возглавил сборную Казахстана летом 2024 года. Всего под руководством Черчесова казахстанская сборная проиграла пять матчей в Лиге наций. Групповой этап для Казахстана был завершен с общей разницей мячей 0:15 — это худшая разница голов для сборной из Лиги В за всю историю турнира.

С 2016 по 2021 год Черчесов возглавлял сборную России, под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира в 2018 году. Ранее специалист также работал в «Спартаке», «Тереке», «Амкаре», московском «Динамо», польской «Легии» и венгерском «Ференцвароше».

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