«Рассматриваю только РПЛ». Мостовой получил тренерскую лицензию

«Пришло сообщение, что нужно будет подъехать в академию и подписать соответствующие бумаги. Думаю, завтра-послезавтра поеду. Если кто-то отважится меня позвать в команду, я с удовольствием пойду. Но по головам я не пойду, подсиживать кого-либо не планирую. Поступит предложение — я с радостью рассмотрю. Буду размышлять только над вариантами из РПЛ. Мне не 30 лет. Я забивал и играл столько, что людям во сне такое не приснится. ФНЛ рассматривать не буду», — сказал Мостовой.
Тренерская лицензия УЕФА категории А позволяет тренировать команды на уровне профессиональных клубов и молодежных команд до 19 лет, а также заниматься подготовкой футболистов на уровне РПЛ. Эта лицензия является второй по уровню среди тренерских лицензий УЕФА, уступая только категории Pro, которая необходима для тренеров команд на высшем уровне.
Ранее стало известно, что тренерскую лицензию УЕФА категории А также получил Андрей Аршавин.