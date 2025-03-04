ЦСКА проведет гала-матч в честь 20-летия победы в Кубке УЕФА

Матч состоится 18 мая на «ВЭБ Арене». В нем примут участие легенды армейского клуба и зарубежные звезды, игравшие против ЦСКА в еврокубковом сезоне-2004/05. На пути к Кубку УЕФА армейцы встречались с «Челси», «Порту», «ПСЖ», «Бенфикой», «Партизаном», «Осером», «Пармой» и «Спортингом».
«Сразу скажу, что мы не назовем соперника, но не потому, что у нас нет договоренностей. Считаю, нужно дозировать такую информацию. Это будет команда из игроков соперников ЦСКА по кубку УЕФА и группе ЛЧ. Это большие мировые имена», — сообщил директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо.
За команду легенд ЦСКА, которую возглавит Валерий Газзаев, сыграют Игорь Акинфеев, Алексей и Василий Березуцкие, Сергей Игнашевич, Юрий Жирков, Чиди Одиа, Ролан Гусев, Вагнер Лав, Даниэл Карвальо и другие игроки.
В 2005 году ЦСКА стал первым российским клубом, выигравшим еврокубковый турнир. В финале Кубка УЕФА армейцы в Лиссабоне победили «Спортинг» (3:1). Спустя три года еврокубковый успех ЦСКА повторил «Зенит», обыгравший в финале Кубка УЕФА «Рейнджерс» (2:0).