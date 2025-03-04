ЦСКА проведет гала-матч в честь 20-летия победы в Кубке УЕФА

«Сразу скажу, что мы не назовем соперника, но не потому, что у нас нет договоренностей. Считаю, нужно дозировать такую информацию. Это будет команда из игроков соперников ЦСКА по кубку УЕФА и группе ЛЧ. Это большие мировые имена», — сообщил директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо.