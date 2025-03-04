Спортдиректор «Спартака» считает, что цены на игроков завышены

Зимой «Спартак» сделал два крупных приобретения. Стоимость трансфера Пабло Солари из «Ривер Плейта», по данным СМИ, составила 12 миллионов евро с учетом бонусов. Также красно‑белые подписали контракт с игроком сборной Тринидада и Тобаго Ливаем Гарсией, перешедшим из греческого АЕКа. По данным Transfermarkt, «Спартак» заплатил за трансфер футболиста 18,7 миллиона евро.
— На Гарсию потрачены огромные деньги. Сколько за него переплатили?
— Да, мы переплачиваем за игроков. Но сейчас приходится переплачивать за всё. На предыдущих моих работах я часто приводил молодых игроков в клубы, была возможность для перепродажи. Я сторонник такого подхода. Но рынок очень сложный, многое поменялось
— Мы три года как в изоляции. Не называли ли вас «сумасшедшими русскими», что вы тратите такие деньги?
— Не очень понимаю, что вы имеете в виду. Скорее, я видел много сумасшедших испанцев. Мы исходим из наших потребностей, из того, что нужно нашей команде. Да, цены на игроков завышены. В каждой лиге вам ответят, что цены завышены. Я это уже комментировал, — сказал Кахигао в интервью порталу «Чемпионат».
Кахигао работает в «Спартаке» с января 2025 года. Ранее Фрэнсис занимал аналогичные должности в лондонском «Арсенале» и «Галатасарае».
После 19 туров «Спартак» набрал 40 очков и занимает второе место, по дополнительным показателям уступая лидирующему «Зениту». 9 марта в следующем туре РПЛ подопечные Деяна Станковича на выезде сыграют с казанским «Рубином».