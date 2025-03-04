Спортдиректор «Спартака» считает, что цены на игроков завышены

— На Гарсию потрачены огромные деньги. Сколько за него переплатили?

— Да, мы переплачиваем за игроков. Но сейчас приходится переплачивать за всё. На предыдущих моих работах я часто приводил молодых игроков в клубы, была возможность для перепродажи. Я сторонник такого подхода. Но рынок очень сложный, многое поменялось

— Мы три года как в изоляции. Не называли ли вас «сумасшедшими русскими», что вы тратите такие деньги?

— Не очень понимаю, что вы имеете в виду. Скорее, я видел много сумасшедших испанцев. Мы исходим из наших потребностей, из того, что нужно нашей команде. Да, цены на игроков завышены. В каждой лиге вам ответят, что цены завышены. Я это уже комментировал, — сказал Кахигао в интервью порталу «Чемпионат».