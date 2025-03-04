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Спортдиректор «Спартака» считает, что цены на игроков завышены

Спортивный директор «Спартака» Фрэнсис Кахигао заявил, что во время зимней трансферной кампании клуб исходил из собственных потребностей.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: ФК «Спартак»

Зимой «Спартак» сделал два крупных приобретения. Стоимость трансфера Пабло Солари из «Ривер Плейта», по данным СМИ, составила 12 миллионов евро с учетом бонусов. Также красно‑белые подписали контракт с игроком сборной Тринидада и Тобаго Ливаем Гарсией, перешедшим из греческого АЕКа. По данным Transfermarkt, «Спартак» заплатил за трансфер футболиста 18,7 миллиона евро.

— На Гарсию потрачены огромные деньги. Сколько за него переплатили?
— Да, мы переплачиваем за игроков. Но сейчас приходится переплачивать за всё. На предыдущих моих работах я часто приводил молодых игроков в клубы, была возможность для перепродажи. Я сторонник такого подхода. Но рынок очень сложный, многое поменялось
— Мы три года как в изоляции. Не называли ли вас «сумасшедшими русскими», что вы тратите такие деньги?
— Не очень понимаю, что вы имеете в виду. Скорее, я видел много сумасшедших испанцев. Мы исходим из наших потребностей, из того, что нужно нашей команде. Да, цены на игроков завышены. В каждой лиге вам ответят, что цены завышены. Я это уже комментировал, — сказал Кахигао в интервью порталу «Чемпионат».

Кахигао работает в «Спартаке» с января 2025 года. Ранее Фрэнсис занимал аналогичные должности в лондонском «Арсенале» и «Галатасарае».

После 19 туров «Спартак» набрал 40 очков и занимает второе место, по дополнительным показателям уступая лидирующему «Зениту». 9 марта в следующем туре РПЛ подопечные Деяна Станковича на выезде сыграют с казанским «Рубином».

Спартак