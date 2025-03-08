Матч «Рубин» — «Спартак» 9 марта 2025 года: когда начало и где смотреть

Матч начнется в 19:30 мск на стадионе «Ак Барс Арена». Главный арбитр встречи — Кирилл Левников (Санкт-Петербург). В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, следить за ходом встречи вы сможете по ссылке.
«Спартак» летит в Казань на крыльях победной серии из семи матчей в РПЛ подряд, причем во всех этих матчах подопечные Деяна Станковича неизменно забивали хотя бы два мяча, а лидер красно-белой атаки и лучший бомбардир чемпионата Манфред Угальде забил 10 голов только за пять последних игр. Неудивительно, что его команда сражается за чемпионство.
У «Рубина» показатели скромнее: поровну побед и поражений, место в середине таблицы и неудачная первая игра после возобновления сезона в Грозном, где команда Рашида Рахимова уступила «Ахмату» со счетом 1:2. Проиграл «Рубин» и очный матч со «Спартаком» в первом круге, причем москвичам, оставшись вдесятером во втором тайме после удаления Романа Зобнина, удалось не только не пропустить, но и забить победный гол. Эсекиэль Барко реализовал пенальти, назначенный за игру рукой — 1:0.
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Букмекеры видят более вероятным победителем матча «Спартак». Коэффициент на победу гостей составляет 1.73. Большого числа забитых мячей в Казани не ждут. На ставку «обе забьют — нет» предлагается коэффициент 1.77, а на тотал меньше 2.5 — 1.72.