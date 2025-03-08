Матч «Рубин» — «Спартак» 9 марта 2025 года: когда начало и где смотреть

У «Рубина» показатели скромнее: поровну побед и поражений, место в середине таблицы и неудачная первая игра после возобновления сезона в Грозном, где команда Рашида Рахимова уступила «Ахмату» со счетом 1:2. Проиграл «Рубин» и очный матч со «Спартаком» в первом круге, причем москвичам, оставшись вдесятером во втором тайме после удаления Романа Зобнина, удалось не только не пропустить, но и забить победный гол. Эсекиэль Барко реализовал пенальти, назначенный за игру рукой — 1:0.