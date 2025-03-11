Дзюба — о своем рекорде: Я счастлив и готов к новым вершинам

«Хочу сказать спасибо всем моим партнерам, без вас этого рекорда не было бы. Спасибо семье, близким и друзьям, которые всю карьеру рядом и поддерживают в любые моменты, очень ценю и люблю вас. Спасибо всем болельщикам, без вас футбол — ничто. Я счастлив и готов к новым вершинам, вместе с “Акроном”, — написал Дзюба в своем телеграм-канале.