Дзюба — о своем рекорде: Я счастлив и готов к новым вершинам

9 марта в матче 20-го тура Российской Премьер-лиги 36‑летний Артем Дзюба забил мяч в ворота «Крыльев Советов» (2:0). Гол в ворота самарцев стал для нападающего «Акрона» 234-м в карьере. Таким образом Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, обогнав бывшего игрока «Зенита» Александра Кержакова.
«Хочу сказать спасибо всем моим партнерам, без вас этого рекорда не было бы. Спасибо семье, близким и друзьям, которые всю карьеру рядом и поддерживают в любые моменты, очень ценю и люблю вас. Спасибо всем болельщикам, без вас футбол — ничто. Я счастлив и готов к новым вершинам, вместе с “Акроном”, — написал Дзюба в своем телеграм-канале.
Артем Дзюба забил 166 мячей в чемпионатах России, выступая за «Спартак», «Томь», «Ростов», «Зенит», «Арсенал», «Локомотив» и «Акрон». 14 голов Артем забил в Кубке России, 24 — в еврокубках и 30 — за сборную России. По количеству забитых мячей в играх за национальную команду Дзюба делит лидерство с Александром Кержаковым.
После 20 матчей «Акрон» набрал 25 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ. 16 марта подопечные Заура Тедеева дома примут ЦСКА.