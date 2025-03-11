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Дзюба признался, что читал чужие переписки и ел собачий корм

Лучший бомбардир в истории российского футбола Артем Дзюба сыграл в игру «Было или не было», в рамках которой рассказал несколько интересных фактов из своей биографии.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail

11 марта официальный телеграм-канал Кубка России опубликовал видео «Было или не было» с участием Артема Дзюбы.

— Участвовал в драке?
— Было.

— Называл девушку «малыш»?
— Было.

— Разбивал окно и убегал?
— Было.

— Ел просроченные продукты, зная об этом?
— Наверное, да.

— Передаривал подарок, который не нравился?
— Да (улыбается).

— Плакал при просмотре фильма?
— Было.

— Ел лягушек?
— Никогда не ел, фу! Только шоколадных, как в «Гарри Поттере».

— Подглядывал в окна за соседями?
— Да.

— Пробовал собачий или кошачий корм?
— Да.

— Выдумывал историю для того, чтобы впечатлить девушку?
— Было.

— Ел еду после того, как она упала на пол?
— Да, правило трех секунд всегда есть у тебя (улыбается).

— Флиртовал ради выгоды?
— Нет.

— Читал сообщения в чужом телефоне?
— Да.

9 марта в матче 20-го тура Российской Премьер-лиги 36‑летний Артем Дзюба забил мяч в ворота «Крыльев Советов» (2:0). Гол в ворота самарцев стал для нападающего «Акрона» 234-м в карьере. Таким образом Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, обогнав бывшего игрока «Зенита» Александра Кержакова.