Дзюба признался, что читал чужие переписки и ел собачий корм

11 марта официальный телеграм-канал Кубка России опубликовал видео «Было или не было» с участием Артема Дзюбы.
— Участвовал в драке?
— Было.
— Называл девушку «малыш»?
— Было.
— Разбивал окно и убегал?
— Было.
— Ел просроченные продукты, зная об этом?
— Наверное, да.
— Передаривал подарок, который не нравился?
— Да (улыбается).
— Плакал при просмотре фильма?
— Было.
— Ел лягушек?
— Никогда не ел, фу! Только шоколадных, как в «Гарри Поттере».
— Подглядывал в окна за соседями?
— Да.
— Пробовал собачий или кошачий корм?
— Да.
— Выдумывал историю для того, чтобы впечатлить девушку?
— Было.
— Ел еду после того, как она упала на пол?
— Да, правило трех секунд всегда есть у тебя (улыбается).
— Флиртовал ради выгоды?
— Нет.
— Читал сообщения в чужом телефоне?
— Да.
9 марта в матче 20-го тура Российской Премьер-лиги 36‑летний Артем Дзюба забил мяч в ворота «Крыльев Советов» (2:0). Гол в ворота самарцев стал для нападающего «Акрона» 234-м в карьере. Таким образом Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, обогнав бывшего игрока «Зенита» Александра Кержакова.