«Посмотрим, кто прослезится». Шнякин ответил на претензии Дзюбы

По мнению комментатора Дмитрия Шнякина, Артем Дзюба сфолил перед тем, как забил в товарищеском матче со сборной Гренады (5:0). Этот мяч стал 31-м для Артема в составе национальной команды, что позволило ему обогнать Александра Кержакова и установить рекорд.
«Шнякину я, честно говоря, поражаюсь. Человек даже в позитивном моменте смог найти негатив. Значит, он сам по себе такой. Ну ладно, пусть развлекается», — сказал в ответ Артем Дзюба. И затем добавил: «Если Генича, Нагучева, Шнякина и Гурцкая закроют со мной в одной комнате — они убегут оттуда со слезами на глазах. Со своим острым языком я могу пройтись по каждому».
«С удовольствием, пупсик! Приглашай в эту комнату даже меня одного. Посмотрим, кто прослезится. Пока лишь вижу, как Артем, виртуозно сочиняющий поводы для обид, уводит глаза, отворачивается и не жмет руку. Ну, так было перед матчами “Локо”. Может, что-то уже изменилось», — написал Шнякин в телеграм-канале.
«Вообще, поражаюсь этой удивительной комбинации внутри одной личности. Быть настолько большим (во всех смыслах) и долговечным спортсменом, классным бомбардиром/ассистентом и в то же время обижаться буквально на всё, что движется. Тренеры, менеджеры, игроки, болельщики, журналисты, эксперты, комментаторы, мячи. Вон, на Бубнова напрыгнул даже», — добавил комментатор.