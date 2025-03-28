«Посмотрим, кто прослезится». Шнякин ответил на претензии Дзюбы

«Шнякину я, честно говоря, поражаюсь. Человек даже в позитивном моменте смог найти негатив. Значит, он сам по себе такой. Ну ладно, пусть развлекается», — сказал в ответ Артем Дзюба. И затем добавил: «Если Генича, Нагучева, Шнякина и Гурцкая закроют со мной в одной комнате — они убегут оттуда со слезами на глазах. Со своим острым языком я могу пройтись по каждому».