Официально: Игорь Шалимов возглавил воронежский «Факел»

«Очень хочется ждать позитива. Я и уходил из “Факела”, чтобы ситуация изменилась. Шалимов — хороший специалист. Когда Игорь Михайлович работал на ТВ, он один из единственных давал объективную сценку — не занимался критиканством и популизмом, а действительно анализировал игру “Факела”. Выделял положительные и отрицательные моменты.



Человек знает свой предмет и разбирается в этом. Надеюсь, что сейчас Шалимов даст “Факелу” то, что выведет команду на другой уровень. Все обязательно будет хорошо», — приводит слова специалиста «Чемпионат».