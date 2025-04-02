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Официально: Игорь Шалимов возглавил воронежский «Факел»

Бывший нападающий «Спартака» и «Интера» Игорь Шалимов назначен на пост главного тренера «Факела», сообщает пресс-служба клуба из Воронежа.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Факкел"

Ранее сообщалось, что контракт Шалимова с «Факелом» будет рассчитан до конца сезона с опцией продления.

«Игорь Михайлович заключил соглашение с нашим футбольным клубом и займет должность главного тренера.

Игорь Михайлович, добро пожаловать в “Факел”!», — говорится в заявлении на официальном сайте.

Последним местом работы Шалимова был «Урал», который он возглавлял в сезоне-2021/22. Также Шалимов был наставником «Краснознаменска», «Уралана», «Краснодара», «Химок» и «Ахмата».

Напомним, в воскресенье, 30 марта, «Факел» сообщил, что Дмитрий Пятибратов ушел в отставку с поста главного тренера. Это произошло после разгромного поражения от «Краснодара» в матче 22-го тура РПЛ со счетом 0:5.

Пятибратов прокомментировал назначение Шалимова на пост главного тренера «Факела».

«Очень хочется ждать позитива. Я и уходил из “Факела”, чтобы ситуация изменилась. Шалимов — хороший специалист. Когда Игорь Михайлович работал на ТВ, он один из единственных давал объективную сценку — не занимался критиканством и популизмом, а действительно анализировал игру “Факела”. Выделял положительные и отрицательные моменты.

Человек знает свой предмет и разбирается в этом. Надеюсь, что сейчас Шалимов даст “Факелу” то, что выведет команду на другой уровень. Все обязательно будет хорошо», — приводит слова специалиста «Чемпионат».

«Факел» занимает предпоследнее 15-е место в турнирной таблице чемпионата России с 14 очками. В следующем туре клуб из Воронежа на своем поле примет грозненский «Ахмат».