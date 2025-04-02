CAS признал Норманна виновным в расторжении контракта с «Ростовом»

Матиасу Норманну 28 лет. Он выступал за «Ростов» с 2019-го по 2022 год. Полузащитник провел за клуб 56 матчей, в которых забил два гола и сделал восемь результативных передач. Ранее Норманн защищал цвета английского «Брайтона», норвежских «Мольде» и «Буде-Глимт». В составе сборной Норвегии он провел 12 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.