CAS признал Норманна виновным в расторжении контракта с «Ростовом»

Спортивный арбитражный суд (CAS) подтвердил ранее вынесенное Футбольным трибуналом Международной федерации футбола (ФИФА) решение по делу о расторжении норвежского полузащитника Матиаса Норманна контракта с «Ростовом». Суд встал на сторону российского клуба, которому должна быть выплачена компенсация.
Норманн в сентябре 2022 года перешел из «Ростова» в московское «Динамо» на правах аренды. В августе 2023‑го стало известно, что норвежский футболист покинул Россию и отправил в оба клуба уведомление о расторжении контракта. Тогда же клуб «Аль‑Раед» из Саудовской Аравии объявил о переходе Норманна.
Российские команды не сообщали о расторжении контракта с норвежцем. В ноябре «Ростов» объявил, что трибунал ФИФА признал Норманна виновным в досрочном расторжении контракта без оснований. Суд обязал игрока выплатить компенсацию российскому клубу в размере 2,9 миллиона евро. Норвежец с решением не согласился и заявил о подаче апелляции в CAS.
«Завершено рассмотрение апелляции на решение суда ФИФА в деле Матиаса Норманна. 31 марта CAS в качестве апелляционной инстанции подтвердил вынесенное ранее решение Футбольного трибунала ФИФА и признал Норманна виновным в расторжении контракта с ФК “Ростов”, обязав игрока и его новый клуб выплатить компенсацию. Суд отклонил апелляции футболиста и ФК “Аль‑Раед” в полном объеме. Тем самым в пользу российского клуба вынесено объективное и обоснованное решение, препятствующее футболистам досрочно расторгать контракты в одностороннем порядке», — говорится в заявлении пресс‑службы «Ростова».
Матиасу Норманну 28 лет. Он выступал за «Ростов» с 2019-го по 2022 год. Полузащитник провел за клуб 56 матчей, в которых забил два гола и сделал восемь результативных передач. Ранее Норманн защищал цвета английского «Брайтона», норвежских «Мольде» и «Буде-Глимт». В составе сборной Норвегии он провел 12 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.