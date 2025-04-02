Суперкомпьютер обновил рейтинг фаворитов в чемпионской гонке РПЛ

Шансы на победу в РПЛ московского «Спартака» уменьшились с 19% до 11% после потери очков в матче с «Ахматом». Вероятность чемпионства московского «Динамо» оценивается в 1,7%, ЦСКА — в 1,1%, а «Локомотива» — в 0,4%.