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Суперкомпьютер обновил рейтинг фаворитов в чемпионской гонке РПЛ

Суперкомпьютер Opta обновил рейтинг фаворитов в гонке за чемпионство в Российской Премьер-Лиге сезона-2024/2025 после матчей 22-го тура чемпионата.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Главным фаворитом остается «Краснодар», чьи шансы на чемпионство оцениваются выросли с 47% до 54%. Шансы санкт-петербургского «Зенита» на первое место увеличились с 29% до 32%.

Шансы на победу в РПЛ московского «Спартака» уменьшились с 19% до 11% после потери очков в матче с «Ахматом». Вероятность чемпионства московского «Динамо» оценивается в 1,7%, ЦСКА — в 1,1%, а «Локомотива» — в 0,4%.

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар». Команда набрала 49 очков после 22 матчей На второй строчке располагается петербургский «Зенит», заработав 46 баллов. Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» с 44 очками.