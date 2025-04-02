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«За деньги — да». Мостовой готов войти в штаб Игоря Шалимова

2 апреля стало известно о том, что новым главным тренером воронежского «Факела» стал Игорь Шалимов.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Бывший российский футболист Александр Мостовой признался, что готов войти в тренерский штаб Игоря Шалимова в «Факеле», но только за деньги.

— Обидно, что «Факел» позвал Шалимова, который три года не тренировал, а не вас?

— Мне в нашей футбольной жизни уже ничего не обидно. Спокоен ко всему, слишком много вещей в футболе прошел. Посмотрите все мои высказывания: 95% либо уже было, либо будет — все сбывается.

— Готовы пойти в штаб Шалимова, если позовет?

— За деньги — да, — приводит слова Мостового Sport24.

После 22 туров Российской Премьер-лиги «Факел» с 14 очками находится в зоне вылета на предпоследнем, 15-м месте. Ближайший матч «Факел» проведет 5 апреля на своем поле против «Ахмата».

Александр Мостовой известен выступлениями за московский «Спартак» и ряд иностранных клубов — португальскую «Бенфику», французские «Кан» и «Страсбур», испанские «Сельту» и «Алавес». За сборную России он провел 50 матчей, в которых забил 10 мячей.