«За деньги — да». Мостовой готов войти в штаб Игоря Шалимова

Бывший российский футболист Александр Мостовой признался, что готов войти в тренерский штаб Игоря Шалимова в «Факеле», но только за деньги.
— Обидно, что «Факел» позвал Шалимова, который три года не тренировал, а не вас?
— Мне в нашей футбольной жизни уже ничего не обидно. Спокоен ко всему, слишком много вещей в футболе прошел. Посмотрите все мои высказывания: 95% либо уже было, либо будет — все сбывается.
— Готовы пойти в штаб Шалимова, если позовет?
— За деньги — да, — приводит слова Мостового Sport24.
После 22 туров Российской Премьер-лиги «Факел» с 14 очками находится в зоне вылета на предпоследнем, 15-м месте. Ближайший матч «Факел» проведет 5 апреля на своем поле против «Ахмата».
Александр Мостовой известен выступлениями за московский «Спартак» и ряд иностранных клубов — португальскую «Бенфику», французские «Кан» и «Страсбур», испанские «Сельту» и «Алавес». За сборную России он провел 50 матчей, в которых забил 10 мячей.