Дзюба — о журналистах, пересчитавших его статистику: Они никто

— У них могут вообще быть любые теории! Вообще любые! Случайно, коленом, не коленом… Можно что угодно говорить! Есть тупо статистика, она видна, ее ведут с каких-то пор. Должны сесть не люди, которые вообще футбол не то что с космоса [смотрят], а они вообще не понимают в футболе. Нужны люди, которые хотя бы будут непредвзяты, которым это будет интересно — какую-то провести статистику. Но какие-то два человека, которые вообще никто и звать их никак, хотят мой определенный путь как-то принизить… Я этого не позволю! И вот она это сделала, мне прислала, сопоставила с ребятами с Transfermarkt, они проделали огромную работу, посмотрели со своими специалистами и написали точно. Поэтому я знаю точно, сколько у меня забито, сколько у меня не хватает до рекорда, — сказал Дзюба.