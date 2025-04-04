Дзюба — о журналистах, пересчитавших его статистику: Они никто

Ранее портал Transfermarkt в своих социальных сетях опубликовал данные по лучшим бомбардирам в истории чемпионата России по системе «гол+пас», где у Дзюбы 261 балл (163+98), а у возглавляющего список экс‑полузащитника «Локомотива» Дмитрия Лоськова — 266 (120+146). Позднее в совместном исследовании Sports.ru и «Спорт‑Экспресс» были представлены другие данные: 245 (162+83) против 255 (120+135) соответственно.
— Как ты отнесся к пересчету от Sports.ru и «Спорт-Экспресса»?
— У меня же есть свой собственный архивариус. Есть девушка, которая любит меня по-человечески. Она занимается, ведет рекорды. У нее есть популярная страница — dzyubasteam. Она живет где-то под Питером, в какой-то глубинке.
Когда она увидела [пересчет от Sports.ru и «Спорт-Экспресса»], сказала: «Я сейчас сама все пересчитаю». Она вышла на ребят из Transfermarkt, которых я тоже знаю. Они ведут подсчеты. Это же все идет от европейских ребят, это статистика топ-лиг. Не наши, вот эти, сидят на Sports.ru, одноглазый и… Один непомнящий, второй невидящий. И они вообще ничего [не понимают]!
— Это реальные фамилии, я надеюсь?
— Нет, у них фамилии другие, я даже не хочу их называть. Они вдвоем решили! Вы не представляете, она провела [проверку], и они упускали такое… Есть, условно, спорные. Есть такое в правилах: при ударе моем, например, вратарь отбивает, если тут же в одно касание или в два забивают гол, это как ассист считается. Это во всем мире! Такие нюансы. А эти! Я там просто пас даю человечку, человечек бежит полполя и забивает гол — это голевая передача. Последний, кто дал ему пас, это я. А они просто этого не видели. Они предвзяты там! Очень жестко!
— Может, у них есть теория 6 секунд? Заканчиваются 6 секунд — не голевая.
— У них могут вообще быть любые теории! Вообще любые! Случайно, коленом, не коленом… Можно что угодно говорить! Есть тупо статистика, она видна, ее ведут с каких-то пор. Должны сесть не люди, которые вообще футбол не то что с космоса [смотрят], а они вообще не понимают в футболе. Нужны люди, которые хотя бы будут непредвзяты, которым это будет интересно — какую-то провести статистику. Но какие-то два человека, которые вообще никто и звать их никак, хотят мой определенный путь как-то принизить… Я этого не позволю! И вот она это сделала, мне прислала, сопоставила с ребятами с Transfermarkt, они проделали огромную работу, посмотрели со своими специалистами и написали точно. Поэтому я знаю точно, сколько у меня забито, сколько у меня не хватает до рекорда, — сказал Дзюба.
В начале марта Дзюба превзошел достижение Александра Кержакова, став лучшим российским бомбардиром в истории. Также Дзюба забил 31-й мяч за сборную России и стал лучшим бомбардиром в истории национальной команды, обойдя Кержакова.