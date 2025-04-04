«У меня есть шансы». Дзюба пофантазировал о поединке с чемпионом UFC

Нападающий сборной России по футболу Артем Дзюба заявил, что у него будут шансы на победу в поединке против лучшего бойца UFC не зависимости от весовых категорий Ислама Махачева.
«Если он будет весить 70 килограммов, то шансы, понятно, у меня есть. При моих 100 против его 70 у меня есть шансы с ним в борьбе и даже в стойке. Тренируюсь ли я в борьбе? Ну, не то что тренируюсь, но неплохо понимаю», — сказал Дзюба в интервью журналисту Адаму Зубайраеву.
9 марта Дзюба забил 234-й гол в карьере в матче 20-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (2:0) и стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, опередив Александра Кержакова (233).
19 марта Дзюба забил 31-й гол за сборную России в матче против Гренады (5:0) и стал лучшим снайпером в истории национальной команды. До этого он делил первое место по этому показателю с Александром Кержаковым.