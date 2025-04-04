«У меня есть шансы». Дзюба пофантазировал о поединке с чемпионом UFC

«Если он будет весить 70 килограммов, то шансы, понятно, у меня есть. При моих 100 против его 70 у меня есть шансы с ним в борьбе и даже в стойке. Тренируюсь ли я в борьбе? Ну, не то что тренируюсь, но неплохо понимаю», — сказал Дзюба в интервью журналисту Адаму Зубайраеву.