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Деспотович заявил, что после его ухода уровень РПЛ серьезно упал

Бывший нападающий «Оренбурга», «Рубина» и «Арсенала» Джордже Деспотович в интервью Sport24 заявил, что в последние три года уровень чемпионата России заметно упал.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Могу согласиться с тем, что уровень РПЛ падает. Сейчас в Россию подписывают очень много футболистов, которые до отстранения даже не претендовали бы на РПЛ. Сейчас опять будут говорить, что я ревную из-за того, что не играю в России! Но я играл в РПЛ, когда лига была топовой, когда была жесткая борьба и за чемпионство, и за выживание. За титул и сейчас гонка, знаю — но в мое время было много одинаковых по силе команд.

Уровень упал. Футбол в России до и после бана — два разных вида спорта. Сейчас лучшие бомбардиры РПЛ забивают по 15−20 голов за сезон, а 7−8 человек — 12−13 голов. Но я помню сезон, когда Чалов стал лучшим бомбардиром, забив что-то вроде 12 голов. Сейчас столько забивают многие — и это говорит об уровне РПЛ», — сказал Деспотович.

Джордже Деспотович выступал в России с 2018 по 2023 год. Он провел в РПЛ 88 матчей за «Оренбург», казанский «Рубин» и тульский «Арсенал», в которых забил 28 мячей и отдал 10 голевых передач. Сейчас 32-летний сербский нападающий выступает за боснийский клуб «Борац».