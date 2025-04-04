Деспотович заявил, что после его ухода уровень РПЛ серьезно упал

«Могу согласиться с тем, что уровень РПЛ падает. Сейчас в Россию подписывают очень много футболистов, которые до отстранения даже не претендовали бы на РПЛ. Сейчас опять будут говорить, что я ревную из-за того, что не играю в России! Но я играл в РПЛ, когда лига была топовой, когда была жесткая борьба и за чемпионство, и за выживание. За титул и сейчас гонка, знаю — но в мое время было много одинаковых по силе команд.



Уровень упал. Футбол в России до и после бана — два разных вида спорта. Сейчас лучшие бомбардиры РПЛ забивают по 15−20 голов за сезон, а 7−8 человек — 12−13 голов. Но я помню сезон, когда Чалов стал лучшим бомбардиром, забив что-то вроде 12 голов. Сейчас столько забивают многие — и это говорит об уровне РПЛ», — сказал Деспотович.