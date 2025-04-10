Бубнов сравнил Мостового и Черчесова как тренеров

«Я считаю, что Мостовой сильнее Черчесова как тренер. Но ему не дают, потому что он тренером не работал. Я считаю что и ты (обращается к ведущему и комментатору Константину Геничу. — Прим. ред.) сильнее Черчесова. Тебе дай работать с этими командами, с которыми Черчесов, у тебя бы лучше было», — сказал Бубнов в выпуске «Коммент. Шоу».