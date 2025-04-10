Бубнов сравнил Мостового и Черчесова как тренеров

«Я считаю, что Мостовой сильнее Черчесова как тренер. Но ему не дают, потому что он тренером не работал. Я считаю что и ты (обращается к ведущему и комментатору Константину Геничу. — Прим. ред.) сильнее Черчесова. Тебе дай работать с этими командами, с которыми Черчесов, у тебя бы лучше было», — сказал Бубнов в выпуске «Коммент. Шоу».
Мостовой неоднократно возмущался тренерскими назначениями в российском футболе, отмечая, что люди с большим игровым опытом не востребованы. При этом Мостовой долгое время отказывался заниматься получением тренерской лицензии, что вызывало негативную реакцию со стороны интернет-пользователей. В марте 2025 года Мостовой получил тренерскую лицензию УЕФА категории А, дающую право работать в штабе главного тренера в РПЛ.
Александр Мостовой известен выступлениями за московский «Спартак» и ряд иностранных клубов — португальскую «Бенфику», французские «Кан» и «Страсбур», испанские «Сельту» и «Алавес». За сборную России он провел 50 матчей, в которых забил 10 мячей.
Станислав Черчесов возглавлял сборную России с 2016-го по 2021 год, под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира в 2018 году. Специалист также работал в «Спартаке», «Тереке», «Амкаре», московском «Динамо», венгерском «Ференцвароше», польской «Легии» и сборной Казахстана, откуда был уволен в январе 2025 года.