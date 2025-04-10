Голкипер «Пари НН» пропустит два матча за оскорбления арбитра

Напомним, после матча 23-го тура РПЛ с «Оренбургом» (1:2) Медведев выругался в адрес судей, а также ударил дверь в подтрибунном помещении.
«Медведев принял участие в заседании. По протоколу он не был удален, но есть запись о нецензурных выражениях Медведева в адрес официальных лиц матча. Кроме того, было сказано, что он ударил и сломал дверь. Мы установили, что Медведев не только по двери ударил, но и бросил в сторону мусорный ящик.
Медведев принес свои извинения. Он дисквалифицирован за оскорбительное поведение в отношении официальных лиц на 2 матча, а также оштрафован на 60 тысяч рублей», — приводит слова Григорьянца «Чемпионат».
В текущем сезоне «Пари НН» располагается на 14-м месте в турнирной таблице РПЛ с 19 очками. В следующем туре команда Виктора Гончаренко сыграет дома с московским «Динамо».