Голкипер «Пари НН» пропустит два матча за оскорбления арбитра

«Медведев принял участие в заседании. По протоколу он не был удален, но есть запись о нецензурных выражениях Медведева в адрес официальных лиц матча. Кроме того, было сказано, что он ударил и сломал дверь. Мы установили, что Медведев не только по двери ударил, но и бросил в сторону мусорный ящик.



Медведев принес свои извинения. Он дисквалифицирован за оскорбительное поведение в отношении официальных лиц на 2 матча, а также оштрафован на 60 тысяч рублей», — приводит слова Григорьянца «Чемпионат».