Алексей Сутормин получил дисквалификацию на два матча

В минувшем сезоне Сутормин вместе с Дмитрием Чистяковым установил уникальное достижение в российском футболе. Они стали первыми футболистами в отечественном футболе, которые в рамках одного сезона стали победителями Российской премьер-лиги, Кубка и Суперкубка страны и при этом вылетели в Первую лигу. Первую часть сезона-2023/24 Сутормин и Чистяков провели в «Зените», а вторую — на правах аренды в «Сочи», который занял последнее, шестнадцатое место в турнирной таблице РПЛ и покинул сильнейший футбольный дивизион России.