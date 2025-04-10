Алексей Сутормин получил дисквалификацию на два матча

Глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц заявил, что полузащитник «Ростова» Алексей Сутормин дисквалифицирован на два матча за нарушение в 23-м туре РПЛ.
Встреча 23‑го тура в Ростове‑на‑Дону завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. В компенсированное к первому тайму время Сутормин после просмотра VAR получил прямую красную карточку за нарушение на Маркиньосе. Как стало известно «Матч ТВ», у бразильского полузащитника «Спартака» предварительно диагностирована контузия большеберцовой кости и мягких тканей голени.
«Представители “Спартака” заявили, что Маркиньос уже тренируется и, вполне возможно, сыграет в следующем матче. Речь шла, что у футболиста ушиб, но клуб не предоставил медицинских документов, поэтому рассматривали дело без травматического случая. Сутормин лично принял участие в заседании. Решение — дисквалификация два матча РПЛ», — передает слова Григорьянца «Матч ТВ».
После 23 туров «Спартак» набрал 47 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ, на 5 баллов отставая от лидирующего «Краснодара». В активе «Ростова» 33 очка и 7-е место в таблице. В следующем туре чемпионата России «Ростов» 12 апреля в гостях сыграет с «Ахматом», а «Спартак» днем ранее на своем поле примет футболистов махачкалинского «Динамо».
Права на 31-летнего Сутормина принадлежат петербургскому «Зениту». Летом 2024 года полузащитник перешел в аренду в «Ростов» сроком на один сезон.
В минувшем сезоне Сутормин вместе с Дмитрием Чистяковым установил уникальное достижение в российском футболе. Они стали первыми футболистами в отечественном футболе, которые в рамках одного сезона стали победителями Российской премьер-лиги, Кубка и Суперкубка страны и при этом вылетели в Первую лигу. Первую часть сезона-2023/24 Сутормин и Чистяков провели в «Зените», а вторую — на правах аренды в «Сочи», который занял последнее, шестнадцатое место в турнирной таблице РПЛ и покинул сильнейший футбольный дивизион России.