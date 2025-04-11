Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев выступил за возвращение пива на стадионы. «Да уж, тема очень “серьезная”, прямо самая важная. Мне даже смешно это как-то обсуждать. Надо поднимать тему постройки новых спортивных объектов, прибавки к зарплатам тренеров, создание учебных заведений для тех, кто хочет стать тренером. Спортивные сооружения существуют не для того, чтобы там выпивать. А чего только пиво, а не водку? Есть другие заведения для этого. Считаю, неприлично агитировать народ, чтобы он смотрел спорт выпивши», — сказала Тарасова. Запрет на продажу пива на стадионах в России был введен в 2005 году. На время проведения чемпионата мира по футболу 2018 года этот запрет был снят.