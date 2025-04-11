Стали известны стартовые составы на матч «Спартак» — «Динамо» Мх

Игра «Спартак» — «Динамо» Мх начнется в 19:30 по московскому времени.
«Спартак»: Максименко, Денисов, Рябчук, Бабич, Литвинов, Умяров, Мартинс, Маркиньос, Барко, Бонгонда, Угальде.
«Динамо»: Магомедов, Шумахов, Пальцев, Аззи, Кагермазов, Глушков, Сундуков, Мрезиг, Хоссейннеджад, Агаларов, Касинтура.
За всю историю «Спартак» и «Динамо» провели три личные встречи. Все они пришлись на текущий сезон: в чемпионате соперники не выявили победителя — 1:1, а в Кубке России успеха сначала добились махачкалинцы — 1:0, а затем москвичи — 1:0.
После 23 туров «Спартак» набрал 47 очков и занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги. Махачкалинское «Динамо» имеет в своем активе 24 очка и находится на 10-й строчке.