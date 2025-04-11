Стали известны стартовые составы на матч «Спартак» — «Динамо» Мх

За всю историю «Спартак» и «Динамо» провели три личные встречи. Все они пришлись на текущий сезон: в чемпионате соперники не выявили победителя — 1:1, а в Кубке России успеха сначала добились махачкалинцы — 1:0, а затем москвичи — 1:0.