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Стали известны стартовые составы на матч «Спартак» — «Динамо» Мх

В составе красно‑белых с первых минут на поле выйдут Маркиньос и Манфред Угальде.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Игра «Спартак» — «Динамо» Мх начнется в 19:30 по московскому времени.

«Спартак»: Максименко, Денисов, Рябчук, Бабич, Литвинов, Умяров, Мартинс, Маркиньос, Барко, Бонгонда, Угальде.

«Динамо»: Магомедов, Шумахов, Пальцев, Аззи, Кагермазов, Глушков, Сундуков, Мрезиг, Хоссейннеджад, Агаларов, Касинтура.

За всю историю «Спартак» и «Динамо» провели три личные встречи. Все они пришлись на текущий сезон: в чемпионате соперники не выявили победителя — 1:1, а в Кубке России успеха сначала добились махачкалинцы — 1:0, а затем москвичи — 1:0.

После 23 туров «Спартак» набрал 47 очков и занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги. Махачкалинское «Динамо» имеет в своем активе 24 очка и находится на 10-й строчке.