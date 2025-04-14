«Игроки теряют терпение». Тренер «Химок» — о задержках зарплаты

Ранее сообщалось, что игроки и тренеры на протяжении нескольких месяцев не получают зарплату.
«Никаких перемен с финансовой ситуацией нет. И можно было бы сказать, что последние результаты — следствие. Это действительно влияет, у игроков семьи, они теряют терпение. Когда нет стабильности в жизни, сложно быть стабильным на футбольном поле. Поэтому в какой-то степени результат не удивляет, игроки устали. Но нам сказали, что на предстоящей неделе всё будет решено. Надеюсь, это правда.
Благодарен игрокам за то, что они выходят на тренировки. Тренер должен требовать, однако я могу только благодарить. И всё же в турнирном смысле многое в наших руках. Осталось шесть матчей, три из них — дома. И мы можем требовать от игроков результата. Но сначала нужно решить ситуацию, о которой уже сказано», — сказал Артига.
По информации «Чемпионата», в «Химках» недовольны позицией Артиги по задержкам зарплат и в ближайшее время он может быть уволен. Место 48-летнего испанца может занять бывший главный тренер «Ахмата» Магомед Адиев.
Главный инвестор «Химок» Туфан Садыгов, комментируя слова Артиги, заявил, что все финансовые обязательства перед командой будут выполнены до конца месяца.
«Не могу комментировать слова Артиги. Это его мнение. Наверное, он устал, поэтому так и говорит. У меня была встреча с игроками и тренерским штабом “Химок”. Были обозначены сроки, когда все обязательства будут выполнены перед футболистами и персоналом, — это с 15 по 30 апреля. В этот временной промежуток будут закрыты все финансовые вопросы. Об этом было сказано две недели назад команде, поэтому ничего нового нет», — сказал Садыгов.
«Химки» занимают 13-е место в турнирной таблице РПЛ. В воскресенье, 20 апреля, подмосковный клуб на выезде сыграет с «Зенитом». Начало матча — в 16:30 по московскому времени.