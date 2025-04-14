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«Игроки теряют терпение». Тренер «Химок» — о задержках зарплаты

Главный тренер «Химок» Франк Артига выразил публичное недовольство финансовой ситуацией в подмосковном клубе.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Сергей Булкин/ТАСС

Ранее сообщалось, что игроки и тренеры на протяжении нескольких месяцев не получают зарплату.

«Никаких перемен с финансовой ситуацией нет. И можно было бы сказать, что последние результаты — следствие. Это действительно влияет, у игроков семьи, они теряют терпение. Когда нет стабильности в жизни, сложно быть стабильным на футбольном поле. Поэтому в какой-то степени результат не удивляет, игроки устали. Но нам сказали, что на предстоящей неделе всё будет решено. Надеюсь, это правда.

Благодарен игрокам за то, что они выходят на тренировки. Тренер должен требовать, однако я могу только благодарить. И всё же в турнирном смысле многое в наших руках. Осталось шесть матчей, три из них — дома. И мы можем требовать от игроков результата. Но сначала нужно решить ситуацию, о которой уже сказано», — сказал Артига.

По информации «Чемпионата», в «Химках» недовольны позицией Артиги по задержкам зарплат и в ближайшее время он может быть уволен. Место 48-летнего испанца может занять бывший главный тренер «Ахмата» Магомед Адиев.

Главный инвестор «Химок» Туфан Садыгов, комментируя слова Артиги, заявил, что все финансовые обязательства перед командой будут выполнены до конца месяца.

«Не могу комментировать слова Артиги. Это его мнение. Наверное, он устал, поэтому так и говорит. У меня была встреча с игроками и тренерским штабом “Химок”. Были обозначены сроки, когда все обязательства будут выполнены перед футболистами и персоналом, — это с 15 по 30 апреля. В этот временной промежуток будут закрыты все финансовые вопросы. Об этом было сказано две недели назад команде, поэтому ничего нового нет», — сказал Садыгов.

«Химки» занимают 13-е место в турнирной таблице РПЛ. В воскресенье, 20 апреля, подмосковный клуб на выезде сыграет с «Зенитом». Начало матча — в 16:30 по московскому времени.

Химки
1:3
Первый тайм: 1:0
Крылья Советов
Футбол, Премьер-лига, Тур 24
13.04.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
Арена Химки, 1506 зрителей
Главные тренеры
Франк Артига
Игорь Осинькин
Голы
Химки
Антон Заболотный
(Дани Фернандес)
14′
Крылья Советов
Кирилл Печенин
54′
Иван Сергеев
(Кирилл Печенин)
75′
Игорь Дмитриев
(Владислав Шитов)
90+4′
Составы команд
Химки
87
Никита Кокарев
14
Георгий Джикия
25
Александр Филин
18
Зелимхан Бакаев
90′
32
Лукас Вера
91
Антон Заболотный
5
Данил Степанов
78′
2
Петар Голубович
72
Дани Фернандес
78′
99
Ориньо
17
Илья Берковский
65′
11
Резиуан Мирзов
22
Роберт Мехия
65′
29
Бони Амиан
90′
77
Алекс Корредера
83′
9
Александр Руденко
Крылья Советов
30
Сергей Песьяков
4
Александр Солдатенков
22
Фернандо Костанца
23
Гленн Бейл
25
Кирилл Печенин
31′
5
Доминик Ороз
15
Николай Рассказов
72′
34
Лука Гагнидзе
6
Сергей Бабкин
49′
72′
73
Владислав Шитов
9
Антон Зиньковский
89′
28
Игорь Дмитриев
19
Иван Олейников
89′
7
Дмитрий Цыпченко
13
Иван Сергеев
90′
20
Амар Рахманович
Статистика
2
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
11
Удары (всего)
23
4
Удары в створ
7
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
4
9
Фолы
13
0
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Иван Абросимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Кирилл Большаков
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Хамид Талаев
(Россия, Грозный)
ВАР
Сергей Цыганов
(Россия, Владивосток)
Ассистент ВАР
Андрей Фисенко
(Россия, Владивосток)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти