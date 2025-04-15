Спортивным директором «Акрона» стал бывший сотрудник «Спартака»

С 2012 по 2020 год Чистяков работал в системе ЦСКА, где участвовал в реализации стратегии развития спортивного блока. Также входил в состав рабочей группы по развитию молодежного футбола Европейской клубной ассоциации (ECA).
После ухода из ЦСКА Чистяков несколько месяцев занимал должность спортивного директора в «Спартаке». С 2021 по 2022 год он работал генеральным директором «Кайрата». Последним местом его работы был «Пари НН», где он занимал должность руководителя отдела международных отношений и скаутинга.
«Акрон» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. В субботу, 19 апреля, тольяттинцы дома сыграют со «Спартаком». Начало матча — в 14:30 по московскому времени.