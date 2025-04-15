Спортивным директором «Акрона» стал бывший сотрудник «Спартака»

После ухода из ЦСКА Чистяков несколько месяцев занимал должность спортивного директора в «Спартаке». С 2021 по 2022 год он работал генеральным директором «Кайрата». Последним местом его работы был «Пари НН», где он занимал должность руководителя отдела международных отношений и скаутинга.