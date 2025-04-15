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Спортивным директором «Акрона» стал бывший сотрудник «Спартака»

«Акрон» объявил о назначении Антона Чистякова спортивным директором команды, сменив на этой должности Арама Задояна.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Акрон"

С 2012 по 2020 год Чистяков работал в системе ЦСКА, где участвовал в реализации стратегии развития спортивного блока. Также входил в состав рабочей группы по развитию молодежного футбола Европейской клубной ассоциации (ECA).

После ухода из ЦСКА Чистяков несколько месяцев занимал должность спортивного директора в «Спартаке». С 2021 по 2022 год он работал генеральным директором «Кайрата». Последним местом его работы был «Пари НН», где он занимал должность руководителя отдела международных отношений и скаутинга.

«Акрон» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. В субботу, 19 апреля, тольяттинцы дома сыграют со «Спартаком». Начало матча — в 14:30 по московскому времени.