Черчесов раскритиковал «Спартак» за плохую игру в первых таймах

В субботу «красно-белые» одержали волевую победу над «Акроном» (3:2), уступая к 29-й минуте со счетом 0:2.
«Первые таймы они играют очень неважно, причем уже которую игру подряд: с “Рубином” 0:2, с “Акроном” 0:2, с махачкалинским “Динамо” 0:2, с “Ростовом” — 0:0. Если бы тогда не удалили Сутормина, не знаю, как бы все закончилось», — сказал Черчесов.
«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, на пять очков отставая от лидирующего «Краснодара» и на три — от «Зенита». В субботу, 26 апреля, «красно-белые» дома сыграют с ЦСКА. Начало матча — в 19:30 по московскому времени.
Футбол, Премьер-лига, Тур 25
19.04.2025, 14:30 (МСК UTC+3)
Самара Арена
Главные тренеры
Заур Тедеев
Деян Станкович
Голы
Акрон
Артем Дзюба
23′
Дмитрий Пестряков
(Артем Дзюба)
29′
Спартак
Тео Бонгонда
(Маркиньос)
39′
Алекса Джурасович
61′
Эсекиэль Барко
90+4′
Нереализованные пенальти
Спартак
Эсекиэль Барко
45+5′
Составы команд
Акрон
78
Александр Васютин
5
Алекса Джурасович
19
Марат Бокоев
21
Роберто Фернандес
22
Йонуц Неделчару
71
Дмитрий Пестряков
55′
24
Артем Дзюба
78′
6
Максим Кузьмин
45+3′
55′
65
Владимир Москвичев
15
Стефан Лончар
82′
35
Ифет Джаковац
90+1′
17
Солтмурад Бакаев
46′
7
Кирилл Данилин
77
Константин Савичев
34′
60′
14
Владимир Хубулов
Спартак
1
Илья Помазун
6
Срджан Бабич
68
Руслан Литвинов
5
Эсекиэль Барко
90+4′
35
Кристофер Мартинс
59′
47
Роман Зобнин
8
Маркиньос
2
Олег Рябчук
46′
9
Манфред Угальде
18
Наиль Умяров
46′
7
Пабло Солари
71′
11
Ливай Гарсия
82′
22
Михаил Игнатов
77
Тео Бонгонда
81′
56
Никита Массалыга
Статистика
5
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
9
Удары (всего)
17
5
Удары в створ
8
0
Штанги, перекладины
0
2
Угловые
3
23
Фолы
17
2
Офсайды
3
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Боковой судья
Игорь Демешко
(Россия, Химки)
Боковой судья
Александр Богданов
(Россия, Верея)
ВАР
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
Ассистент ВАР
Вера Опейкина
(Россия, Сочи)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти