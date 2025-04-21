Черчесов раскритиковал «Спартак» за плохую игру в первых таймах

«Первые таймы они играют очень неважно, причем уже которую игру подряд: с “Рубином” 0:2, с “Акроном” 0:2, с махачкалинским “Динамо” 0:2, с “Ростовом” — 0:0. Если бы тогда не удалили Сутормина, не знаю, как бы все закончилось», — сказал Черчесов.