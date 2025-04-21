Генич: Дзюба в язвительной манере унижал меня при супруге

— Слуцкий пытался нас помирить. И это тоже было связано с его днем рождения. Там мы с Артемом пересеклись уже людьми, которые не общаются. Попили коктейли, и Дзюба в очень язвительной манере меня унижал при супруге.
— Именно унижал? Или задевал?
— Можно сказать, задевал. Про мои внешние данные, вес, живот. Говорил, что могу ее раздавить. Так прошел день рождения, а потом был эфир [шоу] «Ну так нельзя, #####», куда меня Леонид Викторович затащил, чтобы мы помирились. Я сказал, что это не лучший эфир для примирения, потому что Артем в троллинге и унижениях себя чувствует комфортно.
Леонид Викторович сработал как бог. Обычно они говорили вдвоем, а тут оставил нас один на один, специально замолчав. И мы выяснили отношения: он на меня, я на него. Помирить, как хотел этого Слуцкий, не вышло. Дзюба на него очень обиделся: «Что ты молчишь? Ты меня подставил!» — заявил Генич в интервью Sports.
Напомним, футболист и комментатор давно находятся в ссоре. Все началось с безобидного пари в 2021 году по поводу результативности Ивана Сергеева, которое было вынесено за пределы камер и СМИ. Когда Генич рассказал об этом на публику, Дзюбу это оскорбило. С того момента отношения между ними окончательно испортились. Даже Леонид Слуцкий пытался их помирить, но безуспешно. Комментатор и футболист то и дело кидают в сторону друг друга колкие комментарии и оскорбления.