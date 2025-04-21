Генич: Дзюба в язвительной манере унижал меня при супруге

— Можно сказать, задевал. Про мои внешние данные, вес, живот. Говорил, что могу ее раздавить. Так прошел день рождения, а потом был эфир [шоу] «Ну так нельзя, #####», куда меня Леонид Викторович затащил, чтобы мы помирились. Я сказал, что это не лучший эфир для примирения, потому что Артем в троллинге и унижениях себя чувствует комфортно.