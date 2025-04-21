Виктор Гончаренко сравнил себя с Карло Анчелотти

— Как вы сами себе объясняете, что лично вы второй год подряд боретесь за выживание?
— Ну и отлично! Внизу работать гораздо сложнее. Наверху все предсказуемо, а внизу каждый матч — зона турбулентности. Это вполне нормальная ситуация и опыт.
— Но вы были в топе, а сейчас…
— А сейчас где?
— Боретесь за выживание второй год подряд.
— Ну это лучше, чем сидеть дома! Это нормальная ситуация. Кто постоянно был наверху? Гвардиола, Анчелотти, и то — Анчелотти в «Эвертоне» был (смеется). Нам надо сражаться, — приводит слова Гончаренко «Чемпионат».
Виктор Гончаренко возглавил нижегородский клуб в октябре 2024 года. Последним местом работы Гончаренко был екатеринбургский «Урал», который он возглавлял с 2022 по 2024 год. Белорусский тренер ранее работал в Российской Премьер-лиге с «Кубанью», ЦСКА, «Уфой» и «Краснодаром».Он шесть раз приводил БАТЭ к победе в чемпионата Беларуси, а вместе с ЦСКА дважды выигрывал серебряные медали РПЛ и один раз побеждал в игре за Суперкубок России. Гончаренко 11 раз признавался лучшим тренером Белоруссии.
После 25 туров нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги «Пари НН» набрал 16 очков и расположился на 14-й строчке турнирной таблицы. 26 апреля нижегородцы дома сыграют с занимающим 13-е место грозненским «Ахматом».