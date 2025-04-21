Виктор Гончаренко сравнил себя с Карло Анчелотти

Виктор Гончаренко возглавил нижегородский клуб в октябре 2024 года. Последним местом работы Гончаренко был екатеринбургский «Урал», который он возглавлял с 2022 по 2024 год. Белорусский тренер ранее работал в Российской Премьер-лиге с «Кубанью», ЦСКА, «Уфой» и «Краснодаром».Он шесть раз приводил БАТЭ к победе в чемпионата Беларуси, а вместе с ЦСКА дважды выигрывал серебряные медали РПЛ и один раз побеждал в игре за Суперкубок России. Гончаренко 11 раз признавался лучшим тренером Белоруссии.